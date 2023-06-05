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Власти поручили найти и изъять «Мистер Сидр» по всей России

Глава Роспотребнадзора Попова поручила изъять из оборота «Мистер Сидр»
Такое поручение дала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Отдельно изъять из продажи сидр попросили главы ряда регионов. По последним данным, от отравления напитком умерли 18 человек, более 20 попали в больницу. СК возбудил дело
Фото: МВД России по Ульяновской области
Фото: МВД России по Ульяновской области

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства найти и изъять из продажи алкогольный напиток «Мистер Сидр», в результате отравления которым умерли уже 18 человек. Об этом говорится в распоряжении Роспотребнадзора, которое ведомство разослало в региональные управления.

«Принять меры по выявлению продукции, изготовленной ООО «Анди», и проведению исследования этой продукции», — говорится в документе. Также управлениям Роспотребнадзора поручено выдать предписания о приостановке реализации этой продукции.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что в результате отравления сидром умерли 16 человек, еще 19 находятся в больнице. В Самарской области от отравления умерли два человека. Еще трое госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе местного Минздрава.

Кроме того, два человека отравились суррогатным алкоголем в Удмуртии, там СК возбудил дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). По данным ведомства, 4 и 5 июня в больницу Ижевска попали 20-летний мужчина и 34-летняя женщина. Глава местного минпромторга Виктор Лашкарев рекомендовал срочно прекратить продажу напитка «Мистер сидр» в республике. Изъять из продажи сидр также попросил глава Мордовии Артем Здунов.

В пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы ТАСС сообщили, что «Мистер Сидр» будут конфисковывать в случае обнаружения при проверках торговых точек на продажу несанкционированного алкоголя.

По предварительным данным, отравление наступило после употребления «Мистера Сидра», произведенного в Самарской области. Сидр изготовили в самарском поселке Винтай и доставили из Тольятти в ульяновские магазины в июне, писал «Ульяновск». Согласно одной из версий, в нем вместо этилового спирта мог содержаться метанол.

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СК России сообщил о задержании индивидуального предпринимателя из Самарской области. По словам источника портала 63.ru, задержанный — бизнесмен Анар Гусейнов. Он зарегистрировал юрлицо в сентябре 2020 года, среди профилей деятельности его компании есть производство сидра. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК, виновным грозит тюремное заключение на срок до десяти лет.

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София Прохорчук София Прохорчук, Наталья Демченко Наталья Демченко, Елена Чернышова
сидр Анна Попова Роспотребнадзор массовое отравление
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