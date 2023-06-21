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Минфин поддержал идею о минимальных ценах на пиво и сидр

Минфин поддержал идею ввести минимальные розничные цены на сидр и пиво

Министерство финансов поддерживает предложение о введении минимальных розничных цен на пиво и сидр, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С предложением установить минимальные цены ранее выступил комитет Государственной думы по экономической политике. Парламентарии предложили определить их для сидра, пива, пуаре, медовухи и пивных напитков. Минфину и Росалкогольрегулированию рекомендовали изучить инициативу. В протоколе заседания сказано, что в рамках этого предложения также рассматривается возможность создать реестр дистрибьюторов такой продукции.

Заседание по этому поводу состоялось 9 июня. Ведомства должны были рассмотреть предложения в срок до 22 июня.

Материал дополняется

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