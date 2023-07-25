Олег Дерипаска подал в суд на Елизавету Осетинскую и Ольгу Романову

Карточка дела о защите чести появилась в картотеке Таганского суда Москвы, поводом для разбирательства стало интервью Романовой проекту «Это Осетинская»

Бизнесмен Олег Дерипаска (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на журналистку Елизавету Осетинскую (признана иноагентом) и правозащитницу Ольгу Романову. В картотеке Таганского районного суда Москвы появилась карточка дела о защите чести, достоинства и деловой репутации, истцом значится Дерипаска О.В., ответчиками — Осетинская Е.Н., Романова О.Е. Иск поступил 13 июля. «Назначена беседа на 10.08.2023 10:00», — говорится в карточке. Детали иска не раскрываются.

«Ольгой Романовой в интервью была распространена недостоверная информация о принадлежности Дерипаски двух частных военных компаний. Данная информация не соответствует действительности и является клеветой», — сказал «Интерфаксу» адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

Юрист Романовой Леонид Абгаджава рассказал изданию The Bell (Минюст признал его иноагентом), что поводом для разбирательства стало интервью правозащитницы проекту «Это Осетинская» (Осетинская — основательница The Bell). Миллиардер (Forbes оценивает его состояние в $2,5 млрд) требует, чтобы Осетинская удалила интервью, а Романова опровергла порочащую информацию в «Твиттере». Дерипаска также потребовал неустойку от ответчиц в размере 10 тыс. руб. за каждый день, пока они не выполнят решение суда. Бизнесмен в своем иске ссылается на опыт «гражданина П.», которому приписывали создание ЧВК и который смог в суде доказать, что эти сведения порочат его имя.

В суд в 2021 году подавал Евгений Пригожин, тогда он жаловался на слова бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан иноагентом) — тот в прямом эфире назвал Пригожина «хозяином ЧВК «Вагнер». Суд признал слова Венедиктова недостоверными, но не обязал их опровергнуть. Журналист подал апелляцию. В сентябре прошлого года бизнесмен признался, что создал ЧВК. В январе Пригожин заявил, что «дарит» победу в суде Венедиктову, так как «режим молчания о ЧВК «Вагнер» свою задачу выполнил». Однако в феврале суд отказал в пересмотре решения по иску. «Суд не поверил Пригожину, что он основатель и финансист группы «Вагнер». Суд отказался принять «подарок» Пригожина Венедиктову», — прокомментировал решение экс-главред «Эха Москвы».

«Целых 15 лет ничего не было слышно в моих краях об Олеге Владимировиче Дерипаско, и сразу целый иск к нам с Ольга Романова! да еще какой! про ЧВК! <...> Что тут сказать? Как пишет сам истец, его репутация многогранна и сформировалась в результате его многолетней деятельности в самых разных областях общественной жизни и производства...» — прокомментировала Осетинская иск в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

РБК обратился за комментариями к Елизавете Осетинской и Ольге Романовой, а также к адвокату Олега Дерипаски.

В июле Дерипаска выиграл суд против Марии Певчих (внесена в реестр иноагентов). Иск о защите чести и достоинства касался слов Певчих об участии Дерипаски в залоговых аукционах 1990-х годов. Суд встал на сторону миллиардера и обязал ответчицу опубликовать опровержение.