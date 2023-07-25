Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 100,36 (-0,29) Инвестиции, 24 июл, 18:07 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 90,49 (+0,1) Инвестиции, 24 июл, 18:07
Бастрыкин заявил об отсутствии моральных принципов украинских властей Политика, 04:19
Россияне назвали самые опасные для туризма страны Общество, 04:00
Один человек погиб после переворота лодки возле Кронштадта Общество, 03:53
На акции протеста в Тель-Авиве пострадали 10 полицейских Политика, 03:33
Олег Дерипаска подал в суд на Елизавету Осетинскую и Ольгу Романову Общество, 03:32
«Коммерсантъ» сообщил о возбуждении дела о терроризме после атаки дронов Политика, 03:24
Bloomberg узнал о планах Disney перенести премьеры из-за забастовки Общество, 02:59
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
На подступах к Киеву сработали силы ПВО Политика, 02:39
Полиция Тель-Авива разогнала протестующих с помощью водометов Политика, 02:28
AFP узнало о предложении Литвы использовать порты Балтии для зерна Политика, 02:05
Китай выступил против превращения интернета в «поле битвы» Политика, 01:51
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Эрдоган назвал сроки рассмотрения заявку Швеции на вступление в НАТО Политика, 01:21
В ВВС Украины назвали преимущество России перед ВСУ Политика, 00:55
Общество ,  
0 

Олег Дерипаска подал в суд на Елизавету Осетинскую и Ольгу Романову

Олег Дерипаска подал в суд на Елизавету Осетинскую и Ольгу Романову из-за ЧВК
Карточка дела о защите чести появилась в картотеке Таганского суда Москвы, поводом для разбирательства стало интервью Романовой проекту «Это Осетинская»
Бизнесмен Олег Дерипаска
Бизнесмен Олег Дерипаска (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на журналистку Елизавету Осетинскую (признана иноагентом) и правозащитницу Ольгу Романову. В картотеке Таганского районного суда Москвы появилась карточка дела о защите чести, достоинства и деловой репутации, истцом значится Дерипаска О.В., ответчиками — Осетинская Е.Н., Романова О.Е. Иск поступил 13 июля. «Назначена беседа на 10.08.2023 10:00», — говорится в карточке. Детали иска не раскрываются.

«Ольгой Романовой в интервью была распространена недостоверная информация о принадлежности Дерипаски двух частных военных компаний. Данная информация не соответствует действительности и является клеветой», — сказал «Интерфаксу» адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

Юрист Романовой Леонид Абгаджава рассказал изданию The Bell (Минюст признал его иноагентом), что поводом для разбирательства стало интервью правозащитницы проекту «Это Осетинская» (Осетинская — основательница The Bell). Миллиардер (Forbes оценивает его состояние в $2,5 млрд) требует, чтобы Осетинская удалила интервью, а Романова опровергла порочащую информацию в «Твиттере». Дерипаска также потребовал неустойку от ответчиц в размере 10 тыс. руб. за каждый день, пока они не выполнят решение суда. Бизнесмен в своем иске ссылается на опыт «гражданина П.», которому приписывали создание ЧВК и который смог в суде доказать, что эти сведения порочат его имя.

В суд в 2021 году подавал Евгений Пригожин, тогда он жаловался на слова бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан иноагентом) — тот в прямом эфире назвал Пригожина «хозяином ЧВК «Вагнер». Суд признал слова Венедиктова недостоверными, но не обязал их опровергнуть. Журналист подал апелляцию. В сентябре прошлого года бизнесмен признался, что создал ЧВК. В январе Пригожин заявил, что «дарит» победу в суде Венедиктову, так как «режим молчания о ЧВК «Вагнер» свою задачу выполнил». Однако в феврале суд отказал в пересмотре решения по иску. «Суд не поверил Пригожину, что он основатель и финансист группы «Вагнер». Суд отказался принять «подарок» Пригожина Венедиктову», — прокомментировал решение экс-главред «Эха Москвы».

«Целых 15 лет ничего не было слышно в моих краях об Олеге Владимировиче Дерипаско, и сразу целый иск к нам с Ольга Романова! да еще какой! про ЧВК! <...> Что тут сказать? Как пишет сам истец, его репутация многогранна и сформировалась в результате его многолетней деятельности в самых разных областях общественной жизни и производства...» — прокомментировала Осетинская иск в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

РБК обратился за комментариями к Елизавете Осетинской и Ольге Романовой, а также к адвокату Олега Дерипаски.

Читайте на РБК Pro
Как сохранить либидо после 40: пять советов
Компартия Китая лишила Джека Ма $30 млрд. Что с ним будет дальше
Звезды без зарплат. Как студент заработал $1 млрд на виртуальных блогерах
Как изменится экономика стран Центральной Азии к 2025 году

В июле Дерипаска выиграл суд против Марии Певчих (внесена в реестр иноагентов). Иск о защите чести и достоинства касался слов Певчих об участии Дерипаски в залоговых аукционах 1990-х годов. Суд встал на сторону миллиардера и обязал ответчицу опубликовать опровержение.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Елизавета Осетинская Ольга Романова Олег Дерипаска иск о защите чести и достоинства ЧВК Таганский суд Москвы
Материалы по теме
В Киеве заявили о национализации активов Дерипаски, Гинера и Ротенбергов
Политика
Дерипаска предрек США «час расплаты за санкционный раж»
Бизнес
Представитель Дерипаски опроверг сообщения о поездке бизнесмена в Китай
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter