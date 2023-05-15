Суд не смог рассмотреть иск Дерипаски к Тинькову на ₽2 млрд

Рассмотрение иска отложено, поскольку Тиньков попросил суд провести заседание в Подмосковье, а не в Краснодарском крае. Дерипаска подал на бизнесмена в суд из-за высказывания в соцсети

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края не смог рассмотреть иск о защите чести и достоинства бизнесмена Олега Дерипаски к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России) из-за требований Тинькова провести заседание в Подмосковье, сообщил РБК адвокат истца Алексей Мельников.

Он рассказал, что Тиньков ранее просил вести рассмотрение дело не в Усть-Лабинском суде, а в Арбитражном суде Московской области. Но апелляционная инстанция — Краснодарский краевой суд постановил рассматривать иск в Усть-Лабинске. Тогда Тиньков обратился уже в 4-й кассационный суд, прося рассмотреть дела в подмосковном арбитражном. Кроме того, была подана жалоба с просьбой направить иск в районный суд в Балашихе. Следующим шагом в ходе разбирательства будет рассмотрение этих двух «взаимоисключающих» жалоб.

«Странные действия ответчика по затягиванию дела контрпродуктивны. Если у него есть доказательства своей правоты, то надо в открытом процессе их предъявить суду. Если нет, то затягивание никак не повлияет на конечный результат», — сказал Мельников.

РБК обратился за комментарием к представителю Олега Тинькова.

Дерипаска подал иск к Тинькову и Meta в августе 2022 года. Поводом стал пост Тинькова в Instagram (принадлежит Meta), в котором он призвал западные страны быть «более рациональными и гуманными», чтобы способствовать прекращению боевых действий на Украине, где «гибнут невинные люди и солдаты». В Тинькофф Банке этот пост назвали «личным мнением» Тинькова и напомнили, что тот «не является лицом, принимающим решения в компаниях группы».

В комментариях к посту пользователи начали задавать предпринимателю вопросы и спорить с ним. На некоторые из комментариев Тиньков отвечал. В частности, один из подписчиков поставил Тинькова в один ряд с Дерипаской и главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. «Но Дерипаска это олигарх и вор, а я честный предприниматель», — написал в ответ Тиньков (пунктуация и орфография сохранены).

Дерипаска потребовал удалить пост, а также выплатить компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд руб. Своими высказываниями Тиньков пытается «заигрывать с западной аудиторией» в надежде «исправить последствия своего неосторожно озвученного мнения и заново выстроить репутацию», но «делать это за счет других, прибегая к откровенной лжи, недопустимо», заявлял представитель Дерипаски. Он добавил, что в случае победы в суде полученные средства пойдут на благотворительность, в частности на развитие детской спортивной инфраструктуры в регионах.

В качестве обеспечительной меры Дерипаска попросил суд арестовать 2 млрд руб. на счетах Тинькова в АО «Тинькофф Банк». Суд удовлетворил это ходатайство частично и снизил сумму замороженных средств до 50 млн руб. В апелляции бизнесмену было отказано.