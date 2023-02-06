Суд отказался изменить решение по иску Пригожина к Венедиктову

Суд в Москве отказал в пересмотре решения по иску Пригожина к Венедиктову

Бизнесмен и журналист судятся из-за слов последнего, что Пригожин — «хозяин ЧВК «Вагнер». Ранее бизнесмен отрицал, что основал ЧВК, но потом признал это и заявил, что «дарит» журналисту победу в суде

Алексей Венедиктов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Пресненский суд Москвы отказал в удовлетворении заявления о пересмотре решения суда по делу между основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным и бывшим главным редактором радиостанции «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым (признан иноагентом), сообщили РБК в пресс-службе.

Поводом для иска были слова Венедиктова о том, что Пригожин — хозяин ЧВК.

«Суд не поверил Пригожину, что он основатель и финансист группы «Вагнер». Суд отказался принять «подарок» Пригожина Венедиктову». — прокомментировал решение Венедиктов.

В январе Пригожин заявил, что «дарит» победу в суде Венедиктову по этому делу, поскольку «режим молчания о ЧВК «Вагнер» свою задачу выполнил».

Пригожин подал в суд на журналиста в июне 2021 года и потребовал опровергнуть информацию о том, что он хозяин ЧВК. Тогда он отрицал свою связь с компанией, однако в сентябре 2022-го признал, что основал ее. Преде этим, в августе, суд признал слова Венедиктова недостоверными, но не обязал его их опровергнуть. После признания Пригожина журналист сообщил, что подал апелляцию на августовское решение суда.