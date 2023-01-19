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Пригожин решил отдать Венедиктову победу в суде из-за слов о хозяине ЧВК

Пригожин пообещал отдать Венедиктову победу в суде из-за слов о хозяине ЧВК Вагнера
В сентябре Пригожин выиграл суд против Венедиктова (внесен в реестр иноагентов), назвавшего его хозяином ЧВК Вагнера, однако позже признал, что был основателем организации
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что «дарит» победу в суде бывшему главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову (внесен в реестр иноагентов). Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы Пригожина.

«Сегодня, когда режим молчания о ЧВК Вагнера свою задачу выполнил, я с удовольствием дарю победу в этом суде товарищу Венедиктову. А если есть желание, то и всем тем, у кого я их выигрывал. Я, таким образом, не противодействовал и не пытаюсь противодействовать решениям суда. Пусть российский суд будет беспристрастным», — сообщил Пригожин.

Пригожин подал в суд на Венедиктова в июне 2021 года. Поводом стало то, что главный редактор «Эха Москвы» назвал бизнесмена «хозяином ЧВК Вагнера». В августе 2022-го суд признал слова Венедиктова недостоверными, однако не стал обязывать бывшего главного редактора и прекратившую свою работу к тому моменту радиостанцию опровергать эти сведения, говорил ТАСС адвокат журналиста Калой Ахильгов. В сентябре 2022-го Пригожин признал, что является основателем ЧВК Вагнера.

19 января защита Венедиктова сообщила, что подала заявление о пересмотре дела после признания Пригожина, суд рассмотрит его 6 февраля.

Пригожин заявил, что подавал в суд на Венедиктова, так как была «была конспиративная необходимость говорить о том, что ЧВК «Вагнер» не существует». «Первое, потому что та работа, которую выполняла ЧВК «Вагнер», не всегда могла быть публичной. Второе, потому что у ЧВК «Вагнер», как в России, так и за рубежом, всегда было много врагов и завистников», — заявил он.

По его словам, принятие судом позиции Венедиктова — «это наша большая победа». «Было бы хуже, если бы он принял решение поддержать меня там, где я не прав, каким бы хайповым и трендовым ни было такое решение. Справедливость всегда должна торжествовать, даже если справедливость на стороне Венедиктова, который длительное время был основой разложения патриотизма в России», — добавил Пригожин.

Теги
Евгений Пригожин Алексей Венедиктов ЧВК Вагнера
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