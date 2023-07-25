Врачи рассказали о рисках грозящего европейцам теплового стресса

Есть вероятность, что жара в Европе будет только нарастать. Тогда к 2050 году европейцы столкнутся с риском теплового стресса. От которого нельзя избавиться, от него можно только спрятаться, рассказали опрошенные РБК врачи

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Главный риск теплового стресса, который возникает из-за постоянно высокой окружающей температуры, — то, что от него нельзя скрыться, а нужно только приспособиться. О том, что такие риски к 2050 году будут у каждого жителя Европы, ранее рассказывал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на исследования Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

«Уйти от этого состояния можно, но повлиять на климат и температуру, к сожалению, нельзя», — рассказал РБК Андрей Кондрахин, кандидат медицинских наук, врач-терапевт, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. По его словам, одна из причин теплового стресса — то, что при окружающей температуре выше 30 градусов «тепло не рассеивается, организму становится некомфортно, и он начинает бороться». В итоге «человек пребывает в постоянном избыточном, неприятном состоянии, когда есть повышение температуры тела, а облегчение этого состояния никак не происходит».

Тепловой стресс можно проще назвать перегревом организма, который приводит к обезвоживанию, нарушению ионного обмена, рассказала РБК врач-кардиолог, начальник медицинской службы Амина Платунова. «У человека может быть плохое самочувствие — тошнота, рвота, слабость, головокружение, спутанность сознания, сильные головные боли и другие симптомы. Особенно опасен он для маленьких детей и пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями. Тепловой стресс чреват инсультами, инфарктами, гипертоническими кризами и гипотонией. Тепловой удар для детей особенно опасен, может потребоваться госпитализация. В тяжелых случаях он может привести к отеку мозга», — рассказала врач.

Как бороться с тепловым стрессом

Самый простой способ облегчить состояние — это «либо уходить в тень, либо куда-нибудь в пространство, где можно отдохнуть от жары», добавил Андрей Кондрахин. «Чтобы адаптироваться к этому, понадобится много времени, следующие поколения будут более устойчивы к предыдущим. Жизнью и здоровью это не угрожает, потому что мы можем приспособиться, уйти в тень, использовать кондиционер, построить под землей какие-то сооружения», — рассказал врач.

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При тепловом стрессе первая помощь должна быть направлена в первую очередь на охлаждение человека. «Если у ребенка есть признаки теплового удара, необходимо скорее его охладить: умыть прохладной водой лицо, руки, ножки, дать холодный напиток. Если ребенку не становится лучше, не ждите, вызывайте скорую помощь», — рассказала Амина Платунова.

«В жаркие, солнечные дни в период с 10–11 утра и до пяти вечера лучше не выходить из дома с маленькими детьми и пожилым пациентам с хроническими болезнями, так как даже здоровым, молодым людям может стать нехорошо. Нужно пить достаточно воды, в идеале пользоваться кондиционером, если его нет, то все окна закрыть и зашторить, чтобы не поступал теплый воздух, принимать в течение дня прохладный душ, следить за давлением и вовремя обращаться за медицинской помощью, если есть такая потребность», — добавила она.

Как долго будет держаться жара в Европе

Сейчас в южной части Европы — Испании, Италии — температура держится на уровне выше 40 градусов. Сильная жара стоит в Греции и Турции. «Там перекрываются рекорды. Если тренд, который наблюдается в этих широтах, сохранится, то не исключено, что через 30 лет там будет очень жаркая погода, сравнимая с африканской пустыней», — рассказала РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Однако, по ее словам, это произойдет «не завтра». «Люди адаптируются. По мере изменения климата изменяется и отношение человека к нему, человек приспосабливается к тем условиям, которые предлагаются природой. Я думаю, что особого стресса для будущих жителей Западной Европы не будет», — сообщила Татьяна Позднякова.