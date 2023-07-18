Bloomberg предупредил о жаре до 50°C в Европе из-за «теплового взрыва»

Нынешний температурный рекорд в Европе — 48 градусов тепла — был зафиксирован всего два года назад на Сицилии, однако уже в ближайшее время он может быть побит из-за «теплового взрыва» в Сахаре, пишет Bloomberg

Фото: Frank Robichon / EPA / ТАСС

Из-за «теплового взрыва» в Сахаре жара в южных государствах Европы в ближайшие дни усилится — на итальянской Сардинии она может подняться до рекордных 50 градусов тепла, пишет Bloomberg со ссылкой на данные метеослужб.

Агентство отмечает, что нынешний температурный рекорд в Европе был зафиксирован всего два года назад (48 градусов тепла на Сицилии). Однако новая волна тепла из Северной Африки, названная в честь Харона — мифического перевозчика, доставлявшего души мертвых в подземное царство, — может обновить рекорд тепла сразу в нескольких регионах Европы.

В настоящее время необычайно жаркая температура сохраняется в Афинах, Риме и Мадриде. Власти южно-европейских стран уже начали предупреждать жителей о возможных пожарах и нарушениях в транспортной и энергетической инфраструктурах из-за жары, отмечает Bloomberg.

Помимо стран Южной Европы, жара будет усиливаться и в центральной ее части — 16 июля власти Германии предупредили, что в восточных и южных регионах страны температура в ближайшие дни может подняться до 38 градусов. Bloomberg ранее сообщал, что июнь уже стал самым жарким месяцем за всею историю наблюдений в Европе. Также экстремальные температуры сохраняются в Северной Америке, в частности в Канаде и США.

Текущим летом рекордно высокие температуры фиксируются по всему миру. В июле, например, уже трижды были побиты исторические максимумы по средней температуре на планете. Так, 7 июля она достигла 17,23 градуса Цельсия, согласно данным Национальных центров экологического прогнозирования США. 3 июля показатель достиг 17, а на следующий день — 17,18 градуса Цельсия. Такие показатели стали рекордными для своих дат. Потепление в этом году связано в том числе с Эль-Ниньо — колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.