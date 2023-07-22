Какие последствия будет иметь небывалая жара этого лета

По всему миру стоит небывалая жара — в июле обновились многие температурные рекорды. Нынешний год может стать самым теплым за время наблюдений. Чем это объясняется и какие последствия может иметь — в материале РБК

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Год рекордов

Нынешний июль, вероятно, будет самым жарким месяцем на Земле за сотни, если не тысячи лет, заявил журналистам 20 июля Гэвин Шмидт, директор Центра космических исследований Годдарда NASA (его слова приводит The Guardian). Июнь, по информации NASA и служб Евросоюза, прежний рекорд этого месяца уже побил: по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), он был превышен на 0,13 градуса Цельсия. Средняя мировая температура в июне составила +16,55 градуса, сообщило NOAA, ведущее наблюдения с 1850 года.

Шмидт предположил, что продолжающаяся жара «определенно увеличивает шансы» на то, что 2023 год станет самым жарким за всю историю наблюдений, но следующий год может быть еще жарче, поскольку температурный феномен Эль-Ниньо (рост температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана), обычно ведущий к повышению мировой температуры, вероятно, достигнет пика к концу этого года.

Последний Эль-Ниньо, наблюдавшийся с 2014 по 2016 год, по словам Шмидта, привел к тому, что в эти годы последовательно были побиты мировые температурные рекорды и 2016-й стал пока самым жарким годом на Земле из когда-либо зарегистрированных.

От 40 до 50 °C

Антициклон «Цербер» в Средиземноморском регионе за последнюю неделю привел к повсеместному повышению температуры выше 38 градусов. 18 июля было побито множество рекордов: температура превысила 40 в некоторых частях Испании, Франции, Италии, Греции и Боснии.

19 июля в районе аэропорта Рима Чампино температура приблизилась к рекордному значению 40,6 градуса, зафиксированному в августе 1981 года. В другом районе Рима температура составила 42,9 градуса, это рекорд для города и Ватикана, приводит The Washington Post оценки историка погоды Максимилиано Эрреры. На Сардинии температура достигала 45 градусов — рекорд для итальянского острова за всю историю наблюдений. На Сицилии было 46,3 градуса. Европейский рекорд был установлен именно на Сицилии два года назад — 48,8 градуса Цельсия. На смену «Церберу» на юг западной Европы пришел антициклон «Харон», что обещает продолжение экстремальных температур.

«В Западной Европе установился мощнейший антициклон высотой 15–16 км, нисходящие потоки воздуха мешают образованию облаков, и солнечные лучи безостановочно пропекают поверхность Земли», — сказал в эфире РБК-ТВ научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, с точки зрения погодных характеристик антициклон — неоднородная структура, юг Западной Европы (Испания, Италия и запад Греции) и запад Турции находятся в самой теплой его части. «Учитывая солнечный фактор и притоки этого воздуха, все это обновляет рекорды», — объяснил он.

Экстремальные погодные условия наблюдаются по всему миру. В северо-западном Китае, в городском округе Турфан Синьцзян-Уйгурского автономного района, 16 июля температура достигла 52,2 градуса, превысив исторический предел в это время года, сообщило метеорологическое управление КНР.

В США, как пишет Reuters, установился палящий зной от Техаса до Южной Калифорнии, жители Среднего Запада страдают от дыма лесных пожаров в Канаде. Предупреждения о наводнениях были вынесены для штата Вермонт, на Гавайи в Тихом океане обрушился тропический шторм «Кальвин», не вызвавший больших разрушений. В городе Финикс в Аризоне 19 июля был зафиксирован 19-й день подряд, когда дневной максимум превысил 43 градуса.

Изменчивость погоды увеличивается при общем потеплении климата, это хорошо известная закономерность, напомнил Вильфанд. «При потеплении климата — погода «нервничает», увеличивается ее вариативность, так будет продолжаться и дальше», — прогнозирует он.

Фактор выбросов

Климатический кризис — это не предупреждение, он уже есть, написал в Twitter генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, призвав мировых лидеров «действовать сейчас».

Средняя годовая температура на Земле повысилась на 1,2 градуса с доиндустриальной эпохи. «Нынешняя политика во всем мире приведет к тому, что к 2100 году мы достигнем потепления на 2,7 градуса», — цитирует CNN заявление профессора Саймона Льюиса из Университетского колледжа Лондона. По его словам, совокупное мнение научного сообщества заключается в том, что «окно возможностей для обеспечения приемлемого и устойчивого будущего для всех быстро закрывается». «Глубокое, быстрое и устойчивое сокращение выбросов углерода до нуля может остановить потепление, но человечеству придется адаптироваться к еще более сильным волнам тепла в будущем», — предупредил Льюис.

Как отметил Вильфанд, существуют мягкие и жесткие сценарии развития событий в случае, если человечество не будет препятствовать повышению концентрации углекислого газа в атмосфере. Согласно одному из них, почти растает лед Гренландии, это повысит уровень моря на 4–7 м, что изменит многие береговые линии. «Изменится не просто климат, а водообеспечение в самых населенных регионах. Жизнь не остановится, но будет сложно», — прогнозирует российский эксперт.

Основным международным документом по борьбе с изменениями климата остается Парижское соглашение 2015 года. Оно направлено на сокращение глобальных выбросов газов и ограничение повышения температуры в этом столетии до 2 градусов Цельсия при одновременном поиске средств для еще большего ограничения этого повышения — до полутора градусов. Участниками соглашения стали 194 страны, принявшие обязательства добровольно и разработавшие собственные планы борьбы с глобальным потеплением. Разработанные планы, особенно принятые в государствах — лидерах по выбросам углекислого газа, многие участники соглашения критикуют за недостаточность.

Такие претензии, например, есть у США к Китаю. Китай — мировой лидер по объему выбросов: в 2021 году им было выброшено 11,47 млрд т, 30% общемирового объема. США на втором месте (6,3 млрд т), на третьем Индия (2,6 млрд т), на четвертом располагалась Россия — 1,58 млрд т.

На этой неделе специальный посланник президента США по климату Джон Керри побывал в Китае, чтобы убедить китайское руководство взять более амбициозные обязательства по сокращению выбросов. Однако, как пишет The New York Times, Пекин отказался менять принятую стратегию. Керри надеялся убедить КНР начать сокращать выбросы углерода в более короткие сроки и быстрее отказаться от использования угля. Однако председатель КНР Си Цзиньпин 19 июля заявил, что «путь и средства для достижения цели, а также темп и интенсивность должны определяться нами и никогда не находиться под влиянием других». Согласно национальному плану, Китай достигнет пика выбросов к 2030 году, а углеродно нейтральным станет к 2060-му.

Очередное глобальное обсуждение проблемы изменения климата пройдет в декабре в Дубае — на конференции ООН по климату COP28.