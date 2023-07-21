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Общество ,  
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Вильфанд предупредил о рисках теплового стресса в Европе к 2050 году

Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images
Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

Половина жителей Европы может столкнуться с высоким риском теплового стресса летом к 2050 году, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на исследования Межправительственной группы экспертов по изменению климата. По словам метеоролога, интенсивность и продолжительность волн тепла будет расти.

«Очень высокая температура наблюдается в настоящее время в Италии, Греции, Турции, Испании, Франции», — рассказал научный руководитель учреждения. Он отметил, что еженедельные температуры на юге Европы и Средиземноморья на 5–9 градусов выше нормы.

«Такая погода суперопасна для человека, так как происходит не только обезвоживание, но и изменение химического состава в организме человека», — добавил Вильфанд. Он подчеркнул, что в таких условиях у организма нет возможности отдохнуть от жары даже ночью.

Метеоролог рассказал, что в Испании и Италии объявлен красный уровень опасности. По его словам, новые температурные рекорды могут быть установлены и в Северной Америке.

Этим летом средняя температура на планете трижды обновила исторический максимум. Так, 7 июля она достигла 17,23 градуса по Цельсию, согласно данным Национальных центров экологического прогнозирования США. 3 июля она составила 17 градусов, а на следующий день — 17,18 градуса. Такие показатели стали рекордными для своих дат.

Прошедший июнь стал самым жарким месяцем в Европе за всю историю наблюдений. Экстремальная жара сохранялась в большей части Южной Европы, в Италии и Испании температура могла превышать 40 градусов тепла, сообщал Bloomberg.

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В отдельных странах, например в Италии, объявлен повышенный уровень погодной опасности. «Зафиксированы значения температуры в диапазоне 35–40 градусов с максимумами до 45 градусов на островах. Сильная жара продолжает ощущаться в центральных и южных регионах. Министерство здравоохранения 21 июля уведомило о погодной тревоге в 19 городах», — говорится в прогнозах погоды в Италии. Среди этих городов — Флоренция, Неаполь, Палермо, Рим и многие другие.

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