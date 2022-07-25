Страной для «Евровидения-2023» выбрали Великобританию

Великобритания обеспечит площадку для конкурса, а Украина будет на нем представлена как страна-победительница. В связи с победой на прошлом конкурсе Украина также сразу автоматически пройдет в финал

Фото: Matt Dunham / AP

Песенный конкурс «Евровидение» в 2023 году пройдет в Великобритании, сообщается на сайте Европейского вещательного союза (ЕВС).

Там уточнили, что Великобритания, которая заняла на прошлом конкурсе второе место, предоставит площадку, а Украина будет вести мероприятие как страна-победительница и автоматически пройдет в финал. На самой Украине мероприятие провести нельзя «по соображениям безопасности», добавили в Европейском вещательном союзе.

«Евровидение» — это международный проект, который проводится вещателями, имеющими статус членов ЕВС. В Великобритании это Би-би-си, а на Украине — Национальная общественная телерадиокомпания (НСТУ). Как отметил глава правления НСТУ Николай Чернотицкий, «Евровидение-2023» будет не в Украине, а в поддержку Украины». «Я уверен, что вместе мы сможем привнести украинский дух в это событие и еще раз объединить всю Европу вокруг наших общих ценностей мира, поддержки, прославления разнообразия и таланта», — сказал он.

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В 2022 году «Евровидение» проводилось в Италии. Конкурс выиграла украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. В конце выступления в финале коллектив попросил помочь Мариуполю и людям, которые тогда находились на заводе «Азовсталь». А после победы группа выпустила клип на свою песню, который снимала в Ирпене, Буче и Гостомеле.

Россия на конкурсе представлена не была: организаторы отстранили ее от участия после начала военных действий на Украине. В связи с этим решением ВГТРК, «Первый канал» и радиодом «Останкино» приостановили свое членство в ЕВС, заявив о «политизированности» данной организации. Победу же Украины на конкурсе в российском МИДе назвали «унижением Европы».