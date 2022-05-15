Захарова сочла победу Украины на «Евровидении» «унижением Европы»
Конкурс «Евровидение» показал, что унижать Европу сейчас в тренде, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Видео она разместила в своем Telegram-канале.
«Если бы мне сказали, что победит то, что победило, я бы, наверное, высмеяла. Потому что это настолько очевидно и настолько уже неприлично, что мне казалось: европейская телевещательная корпорация и организаторы не допустят того, чтобы их вот так унизили. Но, оказывается, унижать Европу теперь в тренде», — сказала Захарова.
По ее словам, это стало проявлением разрушительной «мягкой силы» и продемонстрировало политику Вашингтона и «натовских структур» по отношению к Европе.
«Мягкая сила» — форма политической власти, которая подразумевает продвижение интересов на основе добровольного участия.
Ранее Захарова говорила, что для полной картины происходящего вокруг Украины не хватало ее победы на «Евровидении». «Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы-яги на струнных, брейк-данс и кричалки про «Азовсталь». Европа аплодирует стоя. Занавес», — заметила она с иронией.
Музыканты украинской фолк-рэп-группы Kalush Orchestra с песней Stefania выиграли «Евровидение-2022», которое прошло в итальянском Турине. Максимальное количество баллов Украина получила от жюри Польши, Молдавии, Латвии, Румынии, Литвы. По результатам голосования жюри Украина набрала 192 балла. Благодаря зрителям группа получила еще 439 баллов.
Второе место заняла Великобритания (466 баллов), третье — Испания (459). Россия в этом году не участвовала в конкурсе.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Kalush Orchestra с победой и пообещал сделать все, чтобы однажды конкурс прошел в «свободном и мирном» Мариуполе.