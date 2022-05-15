Захарова сочла победу Украины на «Евровидении» «унижением Европы»

Победа Украины на «Евровидении» показала, что «унижать Европу сейчас в тренде», заявила Мария Захарова. По ее словам, это продемонстрировало отношение к Европе Вашингтона и «натовских структур»

Фото: Giorgio Perottino / Getty Images

Конкурс «Евровидение» показал, что унижать Европу сейчас в тренде, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Видео она разместила в своем Telegram-канале.

«Если бы мне сказали, что победит то, что победило, я бы, наверное, высмеяла. Потому что это настолько очевидно и настолько уже неприлично, что мне казалось: европейская телевещательная корпорация и организаторы не допустят того, чтобы их вот так унизили. Но, оказывается, унижать Европу теперь в тренде», — сказала Захарова.

По ее словам, это стало проявлением разрушительной «мягкой силы» и продемонстрировало политику Вашингтона и «натовских структур» по отношению к Европе.

«Мягкая сила» — форма политической власти, которая подразумевает продвижение интересов на основе добровольного участия.

Ранее Захарова говорила, что для полной картины происходящего вокруг Украины не хватало ее победы на «Евровидении». «Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы-яги на струнных, брейк-данс и кричалки про «Азовсталь». Европа аплодирует стоя. Занавес», — заметила она с иронией.

Музыканты украинской фолк-рэп-группы Kalush Orchestra с песней Stefania выиграли «Евровидение-2022», которое прошло в итальянском Турине. Максимальное количество баллов Украина получила от жюри Польши, Молдавии, Латвии, Румынии, Литвы. По результатам голосования жюри Украина набрала 192 балла. Благодаря зрителям группа получила еще 439 баллов.

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Второе место заняла Великобритания (466 баллов), третье — Испания (459). Россия в этом году не участвовала в конкурсе.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Kalush Orchestra с победой и пообещал сделать все, чтобы однажды конкурс прошел в «свободном и мирном» Мариуполе.



