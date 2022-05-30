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Украинская группа Kalush Orchestra продала награду с «Евровидения»

Украинская группа Kalush Orchestra, которая в этом году победила на «Евровидении», продала главную награду конкурса, хрустальный микрофон, за $900 тыс. на благотворительном аукционе. Об этом музыкальный коллектив сообщил в Instagram (соцсеть и ее материнская компания Meta признаны экстремистскими и запрещены в России).

«Мы благодарны каждому из вас, кто пожертвовал средства на этом аукционе, и особенно благодарны команде [биржи] WhiteBit, которая выкупила кубок за $900 тыс. и с этого момента становится правообладателем нашего кубка», — сказано в сообщении.

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Фото:Giorgio Perottino / Getty Images

Аукцион по продаже награды лидер Kalush Orchestra Олег Псюк и организатор аукциона, украинский телеведущий Сергей Притула анонсировали 25 мая в этой же социальной сети. Притула основал «Благотворительный фонд Сергея Притулы», который оказывает помощь украинским военнослужащим. О том, что группа планирует продать награду и передать деньги на нужды украинских властей, музыканты говорили еще до победы.

После аукциона Притула написал в Instagram, что на вырученные с продажи приза средства купят беспилотники PD-2 для украинской армии.

Украинская фолк-рэп-группа Kalush Orchestra победила на «Евровидении», которое проходило в итальянском Турине в середине мая, исполнив песню Stefania. Максимальное количество баллов Украина получила от жюри Польши, Молдавии, Латвии, Румынии, Литвы. По результатам голосования жюри Украина набрала 192 балла. Зрители отдали Украине еще 439 баллов.

После победы украинского коллектива президент страны Владимир Зеленский поздравил группу и пообещал сделать все, чтобы однажды конкурс прошел в «свободном и мирном» Мариуполе.

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В ответ официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что победа украинских представителей показала политику Вашингтона и «натовских структур» по отношению к Европе и «унизила» ее. Без победы Украины на «Евровидении» «картина случившегося с этой страной была бы неполной», отметила дипломат.

Теги
«Евровидение» продажа приз
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Украинская группа Kalush Orchestra прошла в финал «Евровидения»
Общество
Захарова заявила о «неполной картине» без победы Украины на «Евровидении»
Политика
Украина победила на «Евровидении»
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