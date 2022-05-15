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Украина победила на «Евровидении»

Украинская группа Kalush Orchestra с большим отрывом победила на «Евровидении»
Европейское жюри и зрители выбрали победителем конкурса украинскую группу Kalush Orchestra, которая исполнила песню о матери одного из участников. Музыканты совместили национальные мотивы и рэп
Kalush Orchestra на сцене &laquo;Евровидения&raquo; в Турине
Kalush Orchestra на сцене «Евровидения» в Турине (Фото: Jens Büttner / dpa/ Global Look Press)

Украинская рэп-фолк-группа Kalush Orchestra с песней Stefania заняла первое место на ежегодном конкурсе песни «Евровидение-2022», который проходил в итальянском Турине, следует из результатов голосования. Трансляция шла на YouTube.

Максимальное количество баллов Украине дало жюри Польши, Молдавии, Латвии, Румынии, Литвы. По результатам голосования жюри Украина получила 192 балла. Зрители отдали украинской группе максимальное предпочтение — 439 баллов. Общая сумма баллов достигла 631.

Второе место заняла — Великобритания (466 баллов), третье — Испания (459).

«Спасибо, что поддерживаете Украину. Эта победа для каждого украинца», — сказал участник группы.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что власти сделают все, чтобы в следующем году «Евровидение» состоялось в «свободном и мирном» Мариуполе, следует из его поста в Telegram.

Украина прошла в финал конкурса после первого полуфинала 10 мая. После этого ряд участников из других европейских стран поддерживали Kalush Orchestra и перепевали песню Stefania.

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На финале Kalush Orchestra планировали показать номер с «четким и достаточно сильным» посланием о военных действиях на Украине, но организаторы конкурса запретили им это делать, говорил директор группы, передавал УНИАН.

Однако в конце выступления на финале группа попросила помочь украинскому Мариуполю и людям, которые находятся на заводе «Азовсталь». Кроме того, в течение всего финала музыканты из других стран поддерживали Украину и желали скорейшего восстановления мира.

Организаторы не стали дисквалифицировать группу. «Мы понимаем сильные чувства, когда в эти дни речь идет об Украине, и рассматриваем заявления Kalush Orchestra и других артистов в поддержку украинского народа скорее как гуманитарный жест, чем как политический», — сказали они.

Украинская группа Kalush Orchestra прошла в финал «Евровидения»
Общество
Kalush Orchestra

Отбор музыкантов на «Евровидение» проходил на Украине в середине февраля. Сначала на национальном отборе победила певица Алина Паш с песней «Тени забытых предков», но украинцы из числа фанатов Kalush Orchestra заподозрили телеканал «Суспiльне» в подделке голосов зрителей.

Позже власти заподозрили Паш в подделке справки о том, что в 2015 году она ездила в Крым через Украину, а не через Россию, что запрещено законом Украины из-за «аннексии» полуострова. Тогда Национальная общественная телерадиокомпания Украины обратилась в Госпогранслужбу и попросила подтвердить или опровергнуть подлинность предоставленных певицей документов. Пресс-секретарь службы Андрей Демченко заявил, что певица не обращалась за справкой. Она настаивала на том, что документ настоящий, однако все-таки сняла кандидатуру с конкурса.

Украинская певица Паш отказалась от участия в Евровидении
Политика
Алина Паш

После начала военной операции России на Украине, Kalush Orchestra открыли сбор пожертвований на помощь ВСУ. Они обещали продать награду за победу на «Евровидении» на благотворительном аукционе и передать деньги на нужды украинских властей. Они также сняли видеоклип на песню на фоне разрушенных зданий в городе Ирпень Киевской области.

В день финала Зеленский пожелал представителям страны на конкурсе удачи. «Для Украины сегодня важна какая-либо победа», — сказал он в видео в Telegram.

Россия в этом году не смогла поучаствовать в конкурсе. 25 февраля, на следующий день после начала военной операции на Украине, ее участие запретили организаторы.

«Первый канал», ВГТРК и радиодом «Останкино» вышли из Европейского вещательного союза (организатор конкурса). Представители организаций назвали исключение России «неуместным политическим жертвоприношением на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус».

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Жанна Антохина
Евровидение Украина
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