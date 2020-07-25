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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 14 человек с коронавирусом

Общее число летальных исходов в столице достигло 4389, с начала пандемии заболели более 236 тыс. человек
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Москве за минувшие сутки часа скончались 14 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с заболеванием. У всех пациентов была подтверждена пневмония.

Общее число летальных исходов в столице достигло 4389.

Москва является лидером среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. По всей России по состоянию на 24 июля зафиксировано 13 046 смертей (154 человека умерли за прошедшие сутки).

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По данным штаба, за последние 24 часа в столице выявили 645 случаев заражения коронавирусом. Там отметили, что за месяц число новых заболевших снизилось на 20,5%, а рекордно низкий с апреля уровень заболеваемости в Москве держится более трех недель.

Всего с начала пандемии в Москве заболели 236,6 тыс. человек, а во всей России — более 800 тыс.

Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что ситуация с коронавирусом в городе «позитивно-стабильная». Несмотря на то, что в мире выявляют большое число новых заражений, «Москва уже прошла свои пороги», заявил он 23 июля. По словам Собянина, за минувшие две недели в столице на четверть снизилось число больных с COVID-пневмонией и пациентов с коронавирусом, поступающих еженедельно в больницы, также «процентов на 20 меньше тяжелых больных», которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Осенью, когда наступит сезонный рост заболеваемости гриппом, считает мэр, ситуация осложнится. Собянин пообещал, что после того, как появится вакцина от COVID-19, в Москве начнется бесплатная прививочная кампания.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус, Москва
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