В Москве за сутки умерли 14 человек с коронавирусом
В Москве за минувшие сутки часа скончались 14 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с заболеванием. У всех пациентов была подтверждена пневмония.
Общее число летальных исходов в столице достигло 4389.
Москва является лидером среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. По всей России по состоянию на 24 июля зафиксировано 13 046 смертей (154 человека умерли за прошедшие сутки).
По данным штаба, за последние 24 часа в столице выявили 645 случаев заражения коронавирусом. Там отметили, что за месяц число новых заболевших снизилось на 20,5%, а рекордно низкий с апреля уровень заболеваемости в Москве держится более трех недель.