В Москве за сутки умерли 14 человек с коронавирусом

Общее число летальных исходов в столице достигло 4389, с начала пандемии заболели более 236 тыс. человек

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Москве за минувшие сутки часа скончались 14 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с заболеванием. У всех пациентов была подтверждена пневмония.

Общее число летальных исходов в столице достигло 4389.

Москва является лидером среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. По всей России по состоянию на 24 июля зафиксировано 13 046 смертей (154 человека умерли за прошедшие сутки).

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

По данным штаба, за последние 24 часа в столице выявили 645 случаев заражения коронавирусом. Там отметили, что за месяц число новых заболевших снизилось на 20,5%, а рекордно низкий с апреля уровень заболеваемости в Москве держится более трех недель.