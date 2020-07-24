Число зараженных коронавирусом в России превысило 800 тыс.

В России уже пятый день подряд фиксируют менее 6 тыс. новых случаев заражения в сутки

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 5811 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших COVID-19 превысило 800 тыс. человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Больше 150 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в восьми российских регионах:

Москва — 645

Свердловская область — 248

Ханты-Мансийский АО — 196

Нижегородская область — 194

Санкт-Петербург — 181

Иркутская область — 171

Мурманская область — 170

Ямало-Ненецкий АО — 158

В результате заболевания COVID-19 в стране за последние сутки умерли 154 человека, всего жертвами эпидемии стали 13 046 россиян.