Число зараженных коронавирусом в России превысило 800 тыс.
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 5811 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших COVID-19 превысило 800 тыс. человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Больше 150 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в восьми российских регионах:
- Москва — 645
- Свердловская область — 248
- Ханты-Мансийский АО — 196
- Нижегородская область — 194
- Санкт-Петербург — 181
- Иркутская область — 171
- Мурманская область — 170
- Ямало-Ненецкий АО — 158
В результате заболевания COVID-19 в стране за последние сутки умерли 154 человека, всего жертвами эпидемии стали 13 046 россиян.