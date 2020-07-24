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Число зараженных коронавирусом в России превысило 800 тыс.

В России уже пятый день подряд фиксируют менее 6 тыс. новых случаев заражения в сутки
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 5811 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших COVID-19 превысило 800 тыс. человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Больше 150 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в восьми российских регионах:

  • Москва — 645
  • Свердловская область — 248
  • Ханты-Мансийский АО — 196
  • Нижегородская область — 194
  • Санкт-Петербург — 181
  • Иркутская область — 171
  • Мурманская область — 170
  • Ямало-Ненецкий АО — 158

В результате заболевания COVID-19 в стране за последние сутки умерли 154 человека, всего жертвами эпидемии стали 13 046 россиян.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

По абсолютному количеству диагностированных случаев заражения Россия занимает четвертое место в мире, уступая США (4,1 млн), Бразилии (2,2 млн), Индии (1,2 млн). По количеству заражений на 1 млн жителей Россия занимает 28-е место в мире (5488).

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что, если в России будут следовать рекомендациям Роспотребнадзора и врачей, второй волны COVID-19 не случится. В июле премьер сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом пройден, однако призвал пока не расслабляться.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин 22 июля также рассказал, что, по переданной ему информации, у одного из медиков коронавирус выявили дважды за два месяца. В Минздраве повторное заражение объяснили особенностями иммунной системы. Впрочем, в пресс-службе обладминистрации губернатора потом поправили: медик сначала переболел пневмонией с отрицательным результатом теста на COVID-19, а уже во втором случае тест оказался положительным.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Гаяна Демурина, Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, COVID-19, эпидемия
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