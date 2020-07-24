В России от коронавируса умерли более 13 тыс. человек

За сутки в России выявили 154 умерших, общее количество жертв в стране увеличилось до 13 046 человек. Всего коронавирусом заразились более 800 тыс.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За сутки в России выявили 154 умерших в результате заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Всего с начала пандемии от COVID-19 в стране умерли 13 046 человек.

Скачок по числу смертей от коронавируса за сутки в России зафиксировали 21 июля. Тогда скончались 153 человека. В течение двух дней до этого (19 и 20 июля) количество умерших не превышало 100 человек в сутки.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Москве накануне скончались 11 человек. Это минимальный суточный показатель с 15 апреля, когда в столице из-за коронавируса умерли семь человек.