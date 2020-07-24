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В России от коронавируса умерли более 13 тыс. человек

За сутки в России выявили 154 умерших, общее количество жертв в стране увеличилось до 13 046 человек. Всего коронавирусом заразились более 800 тыс.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За сутки в России выявили 154 умерших в результате заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Всего с начала пандемии от COVID-19 в стране умерли 13 046 человек.

Скачок по числу смертей от коронавируса за сутки в России зафиксировали 21 июля. Тогда скончались 153 человека. В течение двух дней до этого (19 и 20 июля) количество умерших не превышало 100 человек в сутки.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В Москве накануне скончались 11 человек. Это минимальный суточный показатель с 15 апреля, когда в столице из-за коронавируса умерли семь человек.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Общее количество смертей в городе выросло до 4375. В пятерку регионов по числу умерших также входят Санкт-Петербург (1908 человек), Московская область (1085), Дагестан (433) и Нижегородская область (358).

За сутки в России выявили 5811 зараженных коронавирусом. Менее 6 тыс. инфицированных в стране регистрируют с 20 июля. Общее число заболевших превысило 800 тыс. человек.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, COVID-19
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