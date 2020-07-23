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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин оценил вероятность введения нового карантина в Москве

Собянин назвал слухами сообщения о новом карантине в Москве в сентябре, посоветовав «не читать газет перед обедом». По его словам, власти не планируют ужесточать ограничения
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ситуация с коронавирусом в Москве «позитивно стабильная», и никакого нового карантина вводить в сентябре не планируется. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Что касается ситуации: действительно, в мире выявляют большие объемы заражений, но Москва уже прошла свои пороги. <...> За прошедшие две недели ситуация в Москве не ухудшилась, а значительно улучшилась», — отметил Собянин.

По его словам, в столице стало на четверть меньше больных с COVID-пневмонией и на четверть снизилось число пациентов с коронавирусом, поступающих еженедельно в больницы, также «процентов на 20 меньше тяжелых больных», которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Эти показатели говорят, что ситуация в Москве «позитивно стабильная», отметил мэр.

На слова ведущего о том, что ходит «много разговоров про вторую волну» и в соцсетях распространяют «бумаги» о том, что в сентябре власти планируют ввести в Москве новый карантин, Собянин ответил, что это слухи.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Знаете, как классик говорил: не читайте газет перед обедом — это испортит вам пищеварение. Так и здесь: не надо собирать всякие слухи в интернете. Это, собственно, такая среда, которая без слухов не может существовать. Никаких карантинов с 15-го числа или еще с какого-то никто не планирует», — заявил мэр.

По его словам, власти будут принимать решения «по ситуации». «Сегодня ситуация вполне спокойная и стабильная, ну, а дальше будем ждать появления вакцины, потому что коронавирус сам по себе никуда не делся», — отметил Собянин.

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О том, что власти Москвы с 20 сентября вернут режим самоизоляции и пропусков, в середине июня со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило издание «Октагон». Собеседник интернет-издания отметил, что новые ограничения могут оказаться более жесткими, чем в апреле-мае.

За последние сутки в Москве выявили 608 новых заразившихся коронавирусом, всего в городе было зарегистрировано 235,9 тыс. случаев заболевания. Выздоровели с начала пандемии 173,3 тыс. человек, умерли 4364 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Сергей Собянин, коронавирус, Москва
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