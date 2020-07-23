Собянин оценил вероятность введения нового карантина в Москве

Собянин назвал слухами сообщения о новом карантине в Москве в сентябре, посоветовав «не читать газет перед обедом». По его словам, власти не планируют ужесточать ограничения

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ситуация с коронавирусом в Москве «позитивно стабильная», и никакого нового карантина вводить в сентябре не планируется. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Что касается ситуации: действительно, в мире выявляют большие объемы заражений, но Москва уже прошла свои пороги. <...> За прошедшие две недели ситуация в Москве не ухудшилась, а значительно улучшилась», — отметил Собянин.

По его словам, в столице стало на четверть меньше больных с COVID-пневмонией и на четверть снизилось число пациентов с коронавирусом, поступающих еженедельно в больницы, также «процентов на 20 меньше тяжелых больных», которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Эти показатели говорят, что ситуация в Москве «позитивно стабильная», отметил мэр.

На слова ведущего о том, что ходит «много разговоров про вторую волну» и в соцсетях распространяют «бумаги» о том, что в сентябре власти планируют ввести в Москве новый карантин, Собянин ответил, что это слухи.