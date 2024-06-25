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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Путин наградил орденом погибшего при теракте в Дагестане священника

Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Орденами Мужества также посмертно награждены погибшие сотрудники полиции, которые участвовали в отражении атаки террористов в Дагестане
Николай Котельников
Николай Котельников (Фото: goragospodnya.ru)

Президент Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества священника Николая Котельникова, который погиб в Дербенте во время атаки террористов на храм Покрова Пресвятой Богородицы, следует из указа главы государства. 

Медалью «За отвагу» посмертно награжден Михаил Вавилин – охранник Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

Ордена Мужества посмертно получили погибшие при терактах в Дагестане сотрудники полиции.

Также 10 полицейских отмечены медалью «За храбрость» II степени за мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки, следует из указа.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Дагестан теракт священник Владимир Путин орден Мужества
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