Путин наградил орденом погибшего при теракте в Дагестане священника

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Орденами Мужества также посмертно награждены погибшие сотрудники полиции, которые участвовали в отражении атаки террористов в Дагестане

Николай Котельников (Фото: goragospodnya.ru)

Президент Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества священника Николая Котельникова, который погиб в Дербенте во время атаки террористов на храм Покрова Пресвятой Богородицы, следует из указа главы государства.

Медалью «За отвагу» посмертно награжден Михаил Вавилин – охранник Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале.

Ордена Мужества посмертно получили погибшие при терактах в Дагестане сотрудники полиции.

Также 10 полицейских отмечены медалью «За храбрость» II степени за мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки, следует из указа.

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