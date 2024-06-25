Путин наградил орденом погибшего при теракте в Дагестане священника
Президент Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества священника Николая Котельникова, который погиб в Дербенте во время атаки террористов на храм Покрова Пресвятой Богородицы, следует из указа главы государства.
Медалью «За отвагу» посмертно награжден Михаил Вавилин – охранник Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале.
Ордена Мужества посмертно получили погибшие при терактах в Дагестане сотрудники полиции.
Также 10 полицейских отмечены медалью «За храбрость» II степени за мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки, следует из указа.
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