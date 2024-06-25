Научным руководителем РГГУ стал его бывший президент

Научный руководитель — новая должность в университете, до этого в вузе была позиция президента, которую занимал Ефим Пивовар. Он и стал научруком

Ефим Пивовар (Фото: РИА Новости)

Научным руководителем Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) избрали Ефима Пивовара. Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора вуза Андрей Логинов, передает корреспондент РБК. Новая должность пришла на смену должности президента, которую с 2016 года и занимал Ефим Пивовар.

Пост научрука появился 21 июня после смены руководства и изменения устава вуза. РГГУ сменил статус с федерального государственного бюджетного образовательного учреждения на автономную организацию.

Переход к автономному статусу РГГУ начал в 2022 году. Таким статусом обладают и другие вузы, например Высшая школа экономика (ВШЭ). В отличие от федерального государственного бюджетного образовательного учреждения, у автономной организации больше свободы в расходовании финансовых средств. Так, учебное заведение может планировать использование своих денег, как заработанных, так и полученных из бюджета, без вмешательства учредителя, без сметы расходов, объяснял бывший проректор ВШЭ Борис Рудник.

Логинов вступил в должность и.о. ректора РГГУ 21 июня, в этот же день в отставку подал ректор Александр Безбородов, возглавлявший вуз с 2018 года. Он говорил, что уходит по собственной инициативе, хотя ранее предполагал, что может покинуть пост ректора в ноябре — когда должен был истечь его контракт.

«Ведомости», ссылаясь на источники, писали, что отставка Безбородова может быть связана с ухудшением показателей вуза (в 2024 году РГГУ занял 54-е место из 100 лучших вузов страны по версии агентства RAEX, а в 2021-м был на 45-й строке) или со скандалом вокруг учрежденной в 2023 году Высшей политической школы им. Ивана Ильина. Директором этого учебного центра при вузе стал философ Александр Дугин.

На сайте Change.org в апреле опубликовали петицию против присвоения центру имени Ильина. В обращении от имени студентов философа назвали «сторонником фашистских идей». Дугин назвал появление петиции «операцией западных спецслужб». Переименовывать школу в РГГУ отказались.