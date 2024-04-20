Володин предложил не скандалить из-за Центра философа Ильина в РГГУ

Депутаты потребовали убрать имя философа Ильина, оправдывавшего фашизм и Гитлера, из названия учебного центра при РГГУ. Володин поспорил с ними, приведя аргументы о приоритете интересов страны и влиянии извне

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Дискуссии вокруг открытия при Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) Учебно-научного центра имени философа Ивана Ильина вылилось в жаркий спор, но дискуссии нельзя превращать «в политические скандалы и дрязги», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это неправильно и неуместно. Не время затевать подобные споры и ставить свои политические взгляды, а зачастую заблуждения выше интересов страны», — написал он в телеграм-канале.

Следом Володин повторил свои обвинения в желании США и Евросоюза расколоть российское общество и призвал избежать этого, для чего следует «не позволять навязывать нам разрушающую повестку и искусственные противоречия».

Иван Ильин — русский философ, политический мыслитель и публицист, известный в мире в первую очередь как специалист по философии Георга Гегеля. Выступал с резко антикоммунистических и антилиберальных позиций. В 1922 году был приговорен к смертной казни, которую заменили высылкой из СССР. В эмиграции стал одним из главных идеологов белого движения. Поддерживал в печати национал-социалистов, когда Адольф Гитлер пришел к власти в 1933 году, но в 1938-м эмигрировал из Германии из-за ограничений на преподавание и публикации. Ильин поддерживал Гитлера в борьбе с большевиками. К примеру, в статье «Национал-социализм. Новый дух» он заявил, что лидер Третьего рейха «остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе». Даже после Нюрнбергского трибунала философ не перестал позитивно отзываться о фашизме. В 1948 году он выразил мнение, что «фашизм был прав, поскольку исходил из здорового национально-патриотического чувства». Ученый последовательно выступал против тоталитаризма, но подвергал критике либерализм. Он считал, что государство должно поощрять добро и сдерживать зло, критиковал идеи Толстого о непротивлении злу насилием. Ильин видел в «государственной мудрости православия» связь государства и человека: христианская система ценностей, по его мнению, должна соединить индивидуальную свободу и служение общему делу, а подлинная государственность понимается как духовный союз. Несколько раз философа упоминал или цитировал президент России Владимир Путин. «Я читаю Ильина, читаю до сих пор. У меня книжка лежит на полочке, и время от времени снимаю, читаю», — признался он на заседании Валдайского клуба в 2021 году. Путин называл Ильина одним из наиболее близких ему философов.

Проверить открытие Центра имени Ильина потребовал ранее депутат от КПРФ Владимир Исаков. «У фашизма не может быть оттенков или национальностей. Нет украинского, немецкого фашизма — его суть одинакова для всех. Критикуя Степана Бандеру, мы не можем обелять Ивана Ильина с его взглядами и работами», — пояснил он.

В середине апреля на Change.org появилась петиция против присвоения центру имени Ильина. На момент написания материала ее поддержали более 21 тыс. человек. Ректор РГГУ Александр Безбородов обвинил в создании обращения «украинскую агентуру». «Подписи эти известны, подтверждены? Нет, и подтверждены быть не могут», — уверен ученый. Директор центра философ Александр Дугин назвал критику в адрес РГГУ операцией западных спецслужб.

«Мы не хотели бы быть частью этой дискуссии. Президент действительно неоднократно цитировал Ильина. Да и в любом случае оскорбления Дугина считаем непозволительными», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.