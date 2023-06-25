«Известия»: из-за нового закона такси в России к осени может подорожать в несколько раз

«Известия» узнали, что такси в России может подорожать в несколько раз

Осенью цены на такси в России могут вырасти в несколько раз из-за новых правил для агрегаторов такси, предусматривающих штрафы за передачу заказов водителям без официальной лицензии, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Из-за принятого Госдумой в первом чтении законопроекта, который предполагает введение штрафов до 500 тыс. руб. за передачу заказов водителям, которые не имеют права осуществлять перевозки, поездки на такси к осени могут подорожать в несколько раз, пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев пояснил изданию, что четверо из пяти таксистов в России работают без лицензии. По его словам, на это есть объективные причины: высокая цена на ОСАГО на пассажирские перевозки (от 40 до 150 тыс. рублей в зависимости от региона), а также повсеместные случаи отказов страховых компаний в выдаче полиса таксистам.

«Для получения лицензии водителю необходимо оформить полис ОСАГО, а его стоимость в регионах колеблется от 40 тыс. до 70 тыс. руб., в мегаполисах — около 160 тыс. руб.», — добавил независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

Согласно новому закону, за допуск к выполнению заказов водителей без лицензии штраф для граждан составит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических — от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Если в течение года агрегатор вновь допустил такое правонарушение, повторный штраф для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб, для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Как уточняют «Известия», из-за ужесточения штрафов количество нелегальных водителей сократится, однако спрос на услуги лицензированных водителей вырастет. Гендиректор компании «Эксперты бизнес-планирования» Николай Журавлев считает, что новый закон также способен привести к увеличению операционных расходов водителей и агрегаторов такси. В частности, это связано с ростом стоимости страхования и эксплуатации автомобилей.

Как отмечает Тузов, повышенные штрафы могут привести к резкому сокращению числа трудоустроенных в сфере такси, так как, по статистике, из 2 млн водителей только 400 тыс. имеют лицензию, то есть лишь один водитель из пяти будет иметь право брать заказы с осени 2023 года. По его оценке, к осени цены на поездки на такси могут вырасти в пять раз. Матвеев также считает, что цены вырастут «самый минимум в два раза».

Все это — по крайней мере до тех пор, пока рынок не адаптируется к изменениям в законодательстве, пишет газета, отмечая при этом, что с начала года перевозчики уже повысили тарифы в такси на 10–30%.

29 декабря 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, регулирующий услуги такси. Теперь службы заказа легкового такси будут обязаны предоставить ФСБ доступ к базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов. При этом работать таксистом не сможет человек, у которого есть непогашенная судимость и более трех неоплаченных административных штрафов.

В середине мая Общероссийское объединение пассажиров также предупреждало, что с 1 сентября пользователи такси могут столкнуться с дефицитом перевозчиков. Причина — новые требования закона, который предполагает создание в каждом регионе трех реестров — служб заказа такси, перевозчиков и легковых такси. Как уточнили в объединении, специальных реестров таксистов пока нет нигде, кроме Москвы. Там также попросили Совфед перенести на год, до 1 сентября 2024-го, вступление в силу части поправок.

