К работе в такси не допустят водителей с судимостью

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Водители с судимостью больше не могут работать в такси и на общественном транспорте. С 1 марта в силу вступили изменения в Трудовой кодекс, которые устанавливают запрет на управление транспортом при перевозках пассажиров и багажа водителям с неснятой или непогашенной судимостью по некоторым преступлениям.

Согласно новой ст. 328.1 ТК, ограничения касаются не только осужденных, но и тех, против кого расследуют дело за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж или разбой, преступления против половой неприкосновенности, преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства. Управлять автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта не смогут водители, которые осуждены или преследуются за тяжкие и особо тяжкие преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства.

Запрет применяется также к тем, кого судят или преследуют по похожим статьям законодательства других стран Евразийского экономического союза (в него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия).

При приеме нового сотрудника работодатели должны потребовать справку об отсутствии судимости или преследования. Штатным сотрудникам до 1 сентября 2023 года нужно получить справку об отсутствии судимости или преследования, в противном случае им грозит увольнение. Если работодатель получит от правоохранительных органов информацию о том, что водитель находится в числе подозреваемых по вышеуказанным преступлениям, он должен будет отстранить сотрудника от работы на весь период уголовного производства.