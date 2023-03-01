К работе в такси не допустят водителей с судимостью

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 79,51 (-0,11) Инвестиции, 28 фев, 16:08 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 74,89 (-0,54) Инвестиции, 28 фев, 16:08
Кадыров заявил о взятии укрепленных точек ВСУ в районе Кременной Политика, 03:37
Пенсии жителей новых регионов пересчитают по российским законам Общество, 03:30
В России повысили размер акциза на сигареты и жидкости для вейпов Экономика, 03:00
На Украине начали разбирательство из-за посещения журналистом NBC Крыма Политика, 02:47
Академия наук Молдавии поддержала переименование языка в румынский Политика, 02:43
К работе в такси не допустят водителей с судимостью Общество, 02:30
Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тыс. Общество, 02:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Власти Полтавской области сообщили о взрывах и работе ПВО Политика, 02:04
На светофорах появится новый сигнал — «белый пешеход» Общество, 02:01
Политолога Павловского кремируют Общество, 01:36
Водители электромобилей будут бесплатно проезжать по платным дорогам Общество, 01:30
Во Флориде сошел с путей поезд с пропаном Общество, 01:06
МВД Белоруссии задержало в Гомеле 200 человек из-за ЧВК «Рёдан» Общество, 01:04
Доходы депутатов за 2022 год опубликуют без упоминания имен Политика, 01:00
Общество ,  
0 

К работе в такси не допустят водителей с судимостью

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Водители с судимостью больше не могут работать в такси и на общественном транспорте. С 1 марта в силу вступили изменения в Трудовой кодекс, которые устанавливают запрет на управление транспортом при перевозках пассажиров и багажа водителям с неснятой или непогашенной судимостью по некоторым преступлениям.

Согласно новой ст. 328.1 ТК, ограничения касаются не только осужденных, но и тех, против кого расследуют дело за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж или разбой, преступления против половой неприкосновенности, преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства. Управлять автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта не смогут водители, которые осуждены или преследуются за тяжкие и особо тяжкие преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства.



Запрет применяется также к тем, кого судят или преследуют по похожим статьям законодательства других стран Евразийского экономического союза (в него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия).

При приеме нового сотрудника работодатели должны потребовать справку об отсутствии судимости или преследования. Штатным сотрудникам до 1 сентября 2023 года нужно получить справку об отсутствии судимости или преследования, в противном случае им грозит увольнение. Если работодатель получит от правоохранительных органов информацию о том, что водитель находится в числе подозреваемых по вышеуказанным преступлениям, он должен будет отстранить сотрудника от работы на весь период уголовного производства.

Теги
Такси судимость
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter