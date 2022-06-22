Власти Техаса снесут здание школы, где при стрельбе погиб 21 человек

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Власти снесут здание начальной школы в городе Ювалде, штат Техас, где в мае вооруженный подросток убил 19 детей и двух учителей. Об этом на заседании городского совета заявил мэр Дон Маклафлин, передает Reuters.

«Вы не можете просить детей или учителей вернуться в эту школу», — сказал градоначальник. Он не назвал сроки сноса.

Стрельба в школе в Ювалде произошла утром 24 мая. Бывший 18-летний ученик заведения Сальвадор Рамос вошел в школу около 11:33 по местному времени (19:33 мск). Он забаррикадировался в одном из кабинетов, и тогда начальник отдела полиции решил, что угрозы для детей больше нет, поэтому дал силовикам время для подготовки к штурму. Полицейские ворвались в кабинет только в 12:51 и застрелили нападавшего. В результате стрельбы подростка погиб 21 человек.

Директор Техасского департамента общественной безопасности полковник Стивен Маккроу счел решение отложить штурм неправильным. Мэр Ювалде попросил Министерство юстиции США проверить действия полиции.

21 июня на слушании в сенате Техаса Маккроу назвал реакцию правоохранительных органов на стрельбу в школе «ужасным провалом», передавал Reuters. Он обвинил начальника полиции в том, что тот поставил жизни офицеров выше жизни детей.