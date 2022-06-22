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Общество ,  
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Власти Техаса снесут здание школы, где при стрельбе погиб 21 человек

Власти города Ювалде в Техасе снесут здание школы после гибели 21 человека при стрельбе
Фото: Jae C. Hong / AP
Фото: Jae C. Hong / AP

Власти снесут здание начальной школы в городе Ювалде, штат Техас, где в мае вооруженный подросток убил 19 детей и двух учителей. Об этом на заседании городского совета заявил мэр Дон Маклафлин, передает Reuters.

«Вы не можете просить детей или учителей вернуться в эту школу», — сказал градоначальник. Он не назвал сроки сноса.

В Техасе расследуют задержку действий полиции во время стрельбы в школе
Общество
Фото:Michael M. Santiago / Getty Images

Стрельба в школе в Ювалде произошла утром 24 мая. Бывший 18-летний ученик заведения Сальвадор Рамос вошел в школу около 11:33 по местному времени (19:33 мск). Он забаррикадировался в одном из кабинетов, и тогда начальник отдела полиции решил, что угрозы для детей больше нет, поэтому дал силовикам время для подготовки к штурму. Полицейские ворвались в кабинет только в 12:51 и застрелили нападавшего. В результате стрельбы подростка погиб 21 человек.

Директор Техасского департамента общественной безопасности полковник Стивен Маккроу счел решение отложить штурм неправильным. Мэр Ювалде попросил Министерство юстиции США проверить действия полиции.

21 июня на слушании в сенате Техаса Маккроу назвал реакцию правоохранительных органов на стрельбу в школе «ужасным провалом», передавал Reuters. Он обвинил начальника полиции в том, что тот поставил жизни офицеров выше жизни детей.

Теги
Техас Школа стрельба снос

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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