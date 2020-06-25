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Пандемия коронавируса ,  
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Губернатор Петербурга разрешил открыть летние кафе и салоны маникюра

Также Александр Беглов решил снять ограничения с работы детсадов, спортивных площадок и парков. Жителям разрешат пользоваться услугами маникюра и посещать зоологические парки. Запрет на массовые мероприятия пока сохраняется
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которым снял еще несколько ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

С 28 июня на территории города будет снят запрет на посещение парков, садов и скверов, а также детских и спортивных площадок.

С 29 июня в Санкт-Петербурге заработают зоологические парки площадью более 5 га и возобновится проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака (в помещении, где проводится церемония, одновременно смогут находится не более десяти человек, не считая сотрудников загсов). Кроме того, жителям Петербурга разрешат пользоваться услугами маникюра и педикюра по предварительной записи.

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Помимо этого заработают сезонные летние кафе с использованием выносной уличной мебели, находящиеся за пределами территорий парков, скверов и садов. «Возобновление их работы возможно лишь при условии получения уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасной деятельности, <...> размещения столов с соблюдением дистанции 1,5 м и обязательного использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.

Также с 29 июня губернатор разрешил предоставлять социально-психологические и социально-педагогические услуги в полустационарной форме с использованием дистанционных технологий. Откроются детские сады с малочисленными группами (до 12 воспитанников).

Запрет на массовые мероприятия, работу предприятий общественного питания и торговых центров с фуд-кортами, расположенных на территории города, по-прежнему сохраняется.

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О том, что власти Санкт-Петербурга готовят план по поэтапному снятию ограничений, введенных из-за коронавируса, Беглов сообщил 8 июня. За несколько дней до этого он разрешил жителям посещать храмы и кладбища, а с 8 июня — открыть непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зала не более 400 кв. м.

С 15 июня в Санкт-Петербурге заработали парикмахерские, бани, объекты розничной торговли мебелью, за исключением магазинов, находящихся в зданиях торгово-развлекательных комплексов и торговых центров. По предварительной записи начали работать библиотеки, архивы, риелторские организации и рекрутинговые агентства.

Автор: Михаил Юшков
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