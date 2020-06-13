В Петербурге запрет на проведение мероприятий не коснется парада Победы

Власти города продлили связанные с коронавирусом ограничения еще на две недели, однако сделали исключение для парада Победы, который пройдет на Дворцовой площади 24 июня

Тренировка проезда механизированной колонны перед парадом Победы в Санкт-Петербурге (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Власти Санкт-Петербурга приняли решение продлить большинство запретов, связанных с коронавирусом, до 28 июня. Об этом говорится в постановлении правительства Петербурга.

Из документа следует, что на территории города еще на две недели продлевается запрет на проведение массовых мероприятий, посещение парков, детских площадок, работу музеев и театров, а также предприятий общественного питания и торговых центров. Исключение сделано только для проведения военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдет 24 июня.

Согласно постановлению, с 15 июня в Петербурге будут введены некоторые послабления. В частности, с этого дня начнется работа объектов розничной торговли мебелью. По предварительной записи смогут работать библиотеки, архивы, риелторские конторы, рекрутинговые агентства и парикмахерские. При этом оказание косметических услуг и открытие отдельных городских бань пока остается под запретом.

Кроме того, власти разрешили проводить государственную итоговую аттестацию в организациях среднего профессионального образования в форме демонстрационного экзамена. Также будет возобновлен тренировочный процесс в профессиональных спортивных клубах и некоторых госучреждениях города, которые осуществляют подготовку спортсменов.