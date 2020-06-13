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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге запрет на проведение мероприятий не коснется парада Победы

Власти города продлили связанные с коронавирусом ограничения еще на две недели, однако сделали исключение для парада Победы, который пройдет на Дворцовой площади 24 июня
Тренировка проезда механизированной колонны перед парадом Победы в Санкт-Петербурге
Тренировка проезда механизированной колонны перед парадом Победы в Санкт-Петербурге (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Власти Санкт-Петербурга приняли решение продлить большинство запретов, связанных с коронавирусом, до 28 июня. Об этом говорится в постановлении правительства Петербурга.

Из документа следует, что на территории города еще на две недели продлевается запрет на проведение массовых мероприятий, посещение парков, детских площадок, работу музеев и театров, а также предприятий общественного питания и торговых центров. Исключение сделано только для проведения военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдет 24 июня.

Согласно постановлению, с 15 июня в Петербурге будут введены некоторые послабления. В частности, с этого дня начнется работа объектов розничной торговли мебелью. По предварительной записи смогут работать библиотеки, архивы, риелторские конторы, рекрутинговые агентства и парикмахерские. При этом оказание косметических услуг и открытие отдельных городских бань пока остается под запретом.

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Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Кроме того, власти разрешили проводить государственную итоговую аттестацию в организациях среднего профессионального образования в форме демонстрационного экзамена. Также будет возобновлен тренировочный процесс в профессиональных спортивных клубах и некоторых госучреждениях города, которые осуществляют подготовку спортсменов.

Кроме прочего с 15 июня в Петербурге вновь начнут действовать льготные и бесплатные проездные билеты в пригородных поездах и автобусах.

В конце мая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» говорил, что парад Победы в городе состоится, но с противоэпидемическими ограничениями. «Мы работаем совместно с Минобороны над тем, чтобы парад прошел на самом высоком уровне. Будут некоторые ограничения в целях сохранения здоровья ветеранов. Все трибуны мы не сможем заполнить, но парад будет», — заявил он.

Парад Победы было решено перенести с 9 мая на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. 26 мая президент Владимир Путин сообщил, что парад Победы пройдет 24 июня. Глава государства пояснил, что выбрал эту дату в связи с тем, что в этот день в 1945 году состоялся исторический парад на Красной площади в Москве.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Санкт-Петербург, парад Победы, ограничения, коронавирус
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