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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Петербурга анонсировали план снятия ограничений вслед за Москвой

Власти Санкт-Петербурга готовят поэтапный план по снятию ограничений, введенных из-за коронавируса. Однако главный санитарный врач города заявила, что «к более масштабным послаблениям» Петербург еще не готов
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В ближайшие дни власти Санкт-Петербурга представят план по снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Об этом губернатор города Александр Беглов сообщил в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

«Наша система здравоохранения все еще работает под большой нагрузкой. Но на этой неделе будет утвержден план поэтапного восстановления в Петербурге профильной работы медицинских организаций при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В первую очередь к обычной работе вернутся федеральные стационары, которые были перепрофилированы для приема заразившихся коронавирусом. После этого в городе «к восстановлению работы по основному профилю поэтапно приступят клиники, которые оказывают высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь», сообщил Беглов.

Он отметил, что в сложившейся ситуации «приходится выверять каждый следующий шаг». В то же время в городе уже сняли ряд ограничений. В частности, на прошлой неделе в Петербурге открылись для посещения храмы и кладбища, а с 8 июня вновь заработали непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зала не более 400 кв. м, напомнил губернатор.

График снятия ограничений в Москве. Главное
Общество
Фото: Александр Земляниченко / AP

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова, в свою очередь, заявила, что город еще не готов к дальнейшему ослаблению ограничений, сообщил «Интерфакс». «С сегодняшнего дня у нас и так введены определенные послабления, открыты торговые центры. <...> Пока к более масштабным [послаблениям] мы не готовы», — сказала она.

В Санкт-Петербурге режим самоизоляции действует до 14 июня. По данным оперативного штаба, город находится на третьем месте по числу случаев заражения после Москвы и Подмосковья. В нем заразились 18,8 тыс. человек, из них 10,5 тыс. еще лечатся. Умерли в Петербурге 392 пациента с коронавирусом.

Ранее в понедельник было объявлено, что в Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропусков. В течение месяца в городе откроются летние веранды, салоны красоты, фитнес-центры, а ближе к концу июня — рестораны и бары. В то же время в столице продолжит действовать масочный режим.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: Санкт-Петербург, коронавирус, самоизоляция
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