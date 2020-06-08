Власти Петербурга анонсировали план снятия ограничений вслед за Москвой

Власти Санкт-Петербурга готовят поэтапный план по снятию ограничений, введенных из-за коронавируса. Однако главный санитарный врач города заявила, что «к более масштабным послаблениям» Петербург еще не готов

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В ближайшие дни власти Санкт-Петербурга представят план по снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Об этом губернатор города Александр Беглов сообщил в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

«Наша система здравоохранения все еще работает под большой нагрузкой. Но на этой неделе будет утвержден план поэтапного восстановления в Петербурге профильной работы медицинских организаций при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В первую очередь к обычной работе вернутся федеральные стационары, которые были перепрофилированы для приема заразившихся коронавирусом. После этого в городе «к восстановлению работы по основному профилю поэтапно приступят клиники, которые оказывают высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь», сообщил Беглов.

Он отметил, что в сложившейся ситуации «приходится выверять каждый следующий шаг». В то же время в городе уже сняли ряд ограничений. В частности, на прошлой неделе в Петербурге открылись для посещения храмы и кладбища, а с 8 июня вновь заработали непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зала не более 400 кв. м, напомнил губернатор.