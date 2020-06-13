В Петербурге с 15 июня вернутся к работе парикмахерские и бани

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С 15 июня в Санкт-Петербурге возобновят работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, которые были вынуждены приостановить свою деятельность из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщается на официальном сайте городской администрации.

В парикмахерские можно будет попасть по предварительной записи. Кроме того, там пока не разрешается оказание косметических услуг. В городских банях будут работать только помывочные зоны.

Как сообщает пресс-служба администрации города, с понедельника также возобновят работу объекты розничной торговли мебелью, за исключением магазинов, находящихся в зданиях торгово-развлекательных комплексов и торговых центров. По предварительной записи будут работать библиотеки, архивы, риелторские организации, рекрутинговые агентства.

Кроме того, с 15 июня в Петербурге возобновляется работа фотомастерских, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся ремонтом, обслуживанием и арендой велосипедов и самокатов.