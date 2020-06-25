Мишустин снял ограничения на въезд в Россию для иностранных специалистов

Об этом, как отметили в кабмине, настоятельно просили зарубежные дипломаты и бизнес. Однократный въезд для иностранных специалистов будет разрешен на основании особого списка, который совместно составят ФСБ и МВД

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым разрешил въезд в Россию «высококвалифицированным иностранным специалистам», имеющим разрешение на работу в стране. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Об этом просили деловые ассоциации, бизнес и руководство дипмиссий. <...> Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка», — говорится в сообщении.

Такой список, как отметили в кабинете министров, будет составлен сотрудниками ФСБ и МВД на основе данных федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг иностранного специалиста.

Обязательным условием для въезда будет указание пункта пропуска, через который специалист намерен попасть в Россию, а также даты прибытия. Иностранный работник помимо паспорта должен будет иметь при себе действующий трудовой договор или договор на выполнение работ/оказание услуг.