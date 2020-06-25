Мишустин снял ограничения на въезд в Россию для иностранных специалистов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым разрешил въезд в Россию «высококвалифицированным иностранным специалистам», имеющим разрешение на работу в стране. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
«Об этом просили деловые ассоциации, бизнес и руководство дипмиссий. <...> Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка», — говорится в сообщении.
Такой список, как отметили в кабинете министров, будет составлен сотрудниками ФСБ и МВД на основе данных федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг иностранного специалиста.
Обязательным условием для въезда будет указание пункта пропуска, через который специалист намерен попасть в Россию, а также даты прибытия. Иностранный работник помимо паспорта должен будет иметь при себе действующий трудовой договор или договор на выполнение работ/оказание услуг.