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РСПП попросил разрешить въезд иностранных специалиcтов во время изоляции

Глава РСПП Александр Шохин попросил правительство, несмотря на карантинные меры, разрешить въезд в Россию ряда иностранных специалистов, чтобы не останавливать инвестиционные проекты. Его просьбу поддержали в Минэкономразвития
Александр Шохин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин попросил правительство разрешить въезд иностранным специалистам в условиях карантина для реализации крупнейших инвестиционных проектов. Об этом он написал в письме премьер-министру Михаилу Мишустину 23 марта (копия письма есть у РБК).

Представитель РСПП подтвердил факт отправки письма, добавив, что запрос касался узкого сегмента высококвалифицированных специалистов.

Мишустин 16 марта подписал распоряжение, ограничивающее въезд иностранцев на территорию России для борьбы с распространением коронавируса. В России с конца марта введен режим нетрудовых дней, при котором право на работу сохранено только за производством непрерывного цикла, банками, продовольственной розницей и рядом других секторов. На региональном уровне принимаются дополнительные карантинные ограничения. Так, в пятницу, 10 апреля, стало известно о новых мерах, в том числе спецпропусках, которые ввели власти Москвы и области. 

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Шохин в своем письме объяснил, что при строительстве сложных технических объектов, монтаже необходимого дорогостоящего оборудования зачастую требуется личное присутствие высококвалифицированных и особым образом сертифицированных иностранных специалистов, в том числе для сохранения гарантийных обязательств производителя оборудования. Поэтому он считает необходимым предусмотреть разработку механизма ускоренной выдачи исключительных разрешений на въезд таких иностранцев.

Его обращение правительство перенаправило в Роспотребнадзор, МВД, Минэкономразвития и Минтруд, чтобы ведомства совместно его рассмотрели. У РБК есть копия письма правительства в эти ведомства, РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

Учитывая риски распространения коронавирусной инфекции, Шохин предлагает требовать с иностранцев справки об отсутствии у них вируса и прохождении медицинского обследования в стране регистрации специалиста перед допуском к перелету на территорию России. Кроме того, приглашающая сторона должна будет забронировать для приглашаемых сотрудников чартер, обеспечить их изоляцию после въезда в Россию и выдать им средства индивидуальной защиты.

Глава РСПП предлагает наделить территориальные органы Роспотребнадзора полномочиями по выдаче исключительных разрешений, которые необходимо предоставлять в органы МВД для оформления приглашения. РБК направил запросы в МВД и Роспотребнадзор.

В Роспотребнадзоре и Минэкономразвития идею Шохина поддержали, сообщил РБК источник, знакомый с их позицией. Представитель Минэкономразвития это подтвердил.

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Минэкономразвития разделяет опасения по возможным рискам для реализации инвестиционных проектов, но считает, что принятие соответствующих решений необходимо скоординировать с Минздравом, Роспотребнадзором и МИДом, сообщил источник. РБК направил запросы в эти ведомства.

Проблемы с сертификацией продукции из-за закрытия границ официально признал поставщик Boeing, титановая корпорация «ВСМПО-Ависма» (принадлежит Михаилу Шелкову и «Ростеху»). По данным ВСМПО, компания пытается удаленно сертифицировать штамповку для импеллера авиационного двигателя, которую разработало для одного из своих зарубежных заказчиков.

«Обычно сертификация технического процесса производства новых изделий проходит в присутствии специалиста фирмы-заказчика. Но так как границы на данный момент закрыты, ее было решено провести по-новому: весь процесс изготовления штамповки с момента нагрева заготовки в печи до конечного прессования непрерывно фиксировался видеокамерой», — сообщил РБК представитель ВСМПО. Если зарубежные партнеры признают, что компания выполнила все предъявляемые требования, то такая штамповка станет первой в истории предприятия, сертифицированной удаленно.

Крупные инвестпроекты с иностранным оборудованием также реализуют газовая компания НОВАТЭК, нефтехимическая компания «Сибур» и металлургические компании. РБК направил запросы в НОВАТЭК, «Сибур», «Металлоинвест» и ММК.

Автор: Светлана Бурмистрова
При участии: Анна Гальчева
Теги: коронавирус
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