РСПП попросил разрешить въезд иностранных специалиcтов во время изоляции

Глава РСПП Александр Шохин попросил правительство, несмотря на карантинные меры, разрешить въезд в Россию ряда иностранных специалистов, чтобы не останавливать инвестиционные проекты. Его просьбу поддержали в Минэкономразвития

Александр Шохин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин попросил правительство разрешить въезд иностранным специалистам в условиях карантина для реализации крупнейших инвестиционных проектов. Об этом он написал в письме премьер-министру Михаилу Мишустину 23 марта (копия письма есть у РБК).

Представитель РСПП подтвердил факт отправки письма, добавив, что запрос касался узкого сегмента высококвалифицированных специалистов.

Мишустин 16 марта подписал распоряжение, ограничивающее въезд иностранцев на территорию России для борьбы с распространением коронавируса. В России с конца марта введен режим нетрудовых дней, при котором право на работу сохранено только за производством непрерывного цикла, банками, продовольственной розницей и рядом других секторов. На региональном уровне принимаются дополнительные карантинные ограничения. Так, в пятницу, 10 апреля, стало известно о новых мерах, в том числе спецпропусках, которые ввели власти Москвы и области.

Шохин в своем письме объяснил, что при строительстве сложных технических объектов, монтаже необходимого дорогостоящего оборудования зачастую требуется личное присутствие высококвалифицированных и особым образом сертифицированных иностранных специалистов, в том числе для сохранения гарантийных обязательств производителя оборудования. Поэтому он считает необходимым предусмотреть разработку механизма ускоренной выдачи исключительных разрешений на въезд таких иностранцев.