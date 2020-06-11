В Москву вернулись работающие в России немецкие топ-менеджеры

Из-за большой сложности согласования списка пассажиров спецрейса на борт лайнера попали далеко не все из европейских бизнесменов и менеджеров, которые хотели бы вернуться в Россию

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Группа из 50 работающих в России немецких и европейских топ-менеджеров и бизнесменов вернулась в Москву из Германии спецрейсом авиакомпании Lufthansa. Разрешение на перелет было выдано правительством России, самолет вылетел из Франкфурта-на-Майне и приземлился в Домодедово в 02:22 мск 11 июня. Об этом говорится в сообщении Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП), поступившем в РБК.

«Это сигнал, свидетельствующий о прочности экономических отношений между двумя нашими странами <...> Мы надеемся, что этот рейс положит начало масштабному возвращению наших менеджеров, и призываем правительства в Берлине и Москве как можно быстрее снять запрет и с обычных командировочных поездок», — прокомментировал ситуацию глава правления ВТП Маттиас Шепп.

В ВТП пояснили, что из-за большой сложности согласования списка пассажиров спецрейса на борт лайнера попали далеко не все из европейских бизнесменов и менеджеров, которые хотели бы вернуться в Россию (регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение России с другими странами приостановлено с 27 марта).

«ВТП до последней минуты на самом высоком правительственном уровне вела борьбу, чтобы в список пассажиров включили как можно больше людей. ВТП не сдавалась, когда время было уже на исходе, всегда заботилась о нас, держала нас в курсе. Я очень и очень рад, что наконец смог вернуться в Россию», — заявил один из пассажиров спецрейса Роберт Брайтнер.