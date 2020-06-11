В Москву вернулись работающие в России немецкие топ-менеджеры

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
Как снять видео, которое досмотрят до конца РБК Стиль и Huawei, 15:04 Михаила Ефремова увезли на допрос Общество, 15:02 Министр заявил о подготовке к работе школ в очном формате с 1 сентября Общество, 15:01 Как устроен рынок продакт-дизайнеров в России Pro, 15:00 Apple и Microsoft стоят $1,5 трлн. Следующими могут быть Amazon и Google Quote, 15:00 Мэр Сиэтла посоветовала Трампу «вернуться в бункер» Политика, 14:57 Глава ОКР оценил возможную смену спортивного гражданства фигуристок Спорт, 14:50 В Словакии мужчина напал на школу Общество, 14:42 В РЖД назвали дату возвращения «Сапсанов» к обычному графику Общество, 14:20 В Краснодарском крае разрешили открыть часть гостиниц Общество, 14:18 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 14:13 «Дом.РФ» отметил рекордное снижение ставок по ипотеке Недвижимость, 14:13 Промоутер назвал гонорары Джошуа и Фьюри за чемпионский бой Спорт, 14:10 Борьба с девяностыми: как вести финансовый учет в ИТ-компании «по-белому» Pro, 14:01
Бизнес ,  
0 

В Москву вернулись работающие в России немецкие топ-менеджеры

Из-за большой сложности согласования списка пассажиров спецрейса на борт лайнера попали далеко не все из европейских бизнесменов и менеджеров, которые хотели бы вернуться в Россию
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Группа из 50 работающих в России немецких и европейских топ-менеджеров и бизнесменов вернулась в Москву из Германии спецрейсом авиакомпании Lufthansa. Разрешение на перелет было выдано правительством России, самолет вылетел из Франкфурта-на-Майне и приземлился в Домодедово в 02:22 мск 11 июня. Об этом говорится в сообщении Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП), поступившем в РБК.

«Это сигнал, свидетельствующий о прочности экономических отношений между двумя нашими странами <...> Мы надеемся, что этот рейс положит начало масштабному возвращению наших менеджеров, и призываем правительства в Берлине и Москве как можно быстрее снять запрет и с обычных командировочных поездок», — прокомментировал ситуацию глава правления ВТП Маттиас Шепп.

В ВТП пояснили, что из-за большой сложности согласования списка пассажиров спецрейса на борт лайнера попали далеко не все из европейских бизнесменов и менеджеров, которые хотели бы вернуться в Россию (регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение России с другими странами приостановлено с 27 марта).

Мишустин упростил въезд и выезд из России
Общество
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

«ВТП до последней минуты на самом высоком правительственном уровне вела борьбу, чтобы в список пассажиров включили как можно больше людей. ВТП не сдавалась, когда время было уже на исходе, всегда заботилась о нас, держала нас в курсе. Я очень и очень рад, что наконец смог вернуться в Россию», — заявил один из пассажиров спецрейса Роберт Брайтнер.

ВТП включает в себя более 900 компаний и является крупнейшим объединением иностранного бизнеса в России. Согласно статистике Бундесбанка, чистые прямые инвестиции немецких компаний в РФ за последние два года были рекордными и составили €3,3 млрд и €2,1 млрд в 2018 и 2019 годах, соответственно.

Въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства (за исключением дипломатов и некоторых других категорий) запрещен с 18 марта. 8 июня глава правительства России Михаил Мишустин объявил о смягчении запрета, в соответствии с новыми правилами, въехать в Россию могут иностранцы, у которых здесь есть близкие родственники, нуждающиеся в уходе, а также граждане других стран, намеренные пройти лечение у российских врачей.

Авторы: Наталья Демченко, Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Германия, Российско-германская внешнеторговая палата
Материалы по теме
Евросоюз начнет открывать границы для въезда иностранцев с 1 июля
Политика
Мишустин упростил въезд и выезд из России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter