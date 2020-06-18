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Рособрнадзор заявил о непризнании боязни COVID причиной для пропуска ЕГЭ

Работник МЧС России обрабатывает школу перед ЕГЭ
Работник МЧС России обрабатывает школу перед ЕГЭ (Фото: МЧС России)

Боязнь заразиться коронавирусной инфекцией не будет признана уважительной причиной, из-за которой выпускник может не идти на Единый государственный экзамен (ЕГЭ), сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев во время горячей линии ЕГЭ-2020, передает «Интерфакс».

«У нас в порядке экзамена боязнь перед экзаменом или эпидемией, к сожалению, не прописана. Может, к счастью», — сказал Музаев.

Он добавил, что страх перед тем, что что-то произойдет, для комиссии «не является объективной причиной». Для пропуска экзамена потребуются «веские документы» с обоснованием, при их отсутствии пересдача будет невозможна.

Пересдать экзамены для улучшения результата в этом году также будет нельзя.

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Музаев добавил, что измерять температуру на входе в пункт ЕГЭ будут врачи. Они будут решать, кого из выпускников можно допустить на экзамен. Четкого ограничения на количество сдающих в одной экзаменационной аудитории не будет — основным критерием будет необходимость сохранить социальную дистанцию с учетом размера помещения.

Он также добавил, что организаторы и наблюдатели на ЕГЭ должны носить маски и перчатки на всех пунктах сдачи экзамена.

Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ по русскому языку и математике в 2020 году не будут обязательными. Оценки в аттестат выставили по итогам года.

Выпускники, которые планируют поступать в вузы, будут сдавать два ЕГЭ по выбору в зависимости от требований факультета. Госэкзамены начнутся 3 июля.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: ЕГЭ, Роспотребнадзор, коронавирус
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