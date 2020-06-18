Рособрнадзор заявил о непризнании боязни COVID причиной для пропуска ЕГЭ

Работник МЧС России обрабатывает школу перед ЕГЭ (Фото: МЧС России)

Боязнь заразиться коронавирусной инфекцией не будет признана уважительной причиной, из-за которой выпускник может не идти на Единый государственный экзамен (ЕГЭ), сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев во время горячей линии ЕГЭ-2020, передает «Интерфакс».

«У нас в порядке экзамена боязнь перед экзаменом или эпидемией, к сожалению, не прописана. Может, к счастью», — сказал Музаев.

Он добавил, что страх перед тем, что что-то произойдет, для комиссии «не является объективной причиной». Для пропуска экзамена потребуются «веские документы» с обоснованием, при их отсутствии пересдача будет невозможна.

Пересдать экзамены для улучшения результата в этом году также будет нельзя.