Рособрнадзор пообещал выставить оценки за ЕГЭ до 15 августа

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Результаты Единого государственного экзамена в 2020 году можно будет узнать до 15 августа, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

«Те даты, которые все видят в расписании, с учетом резервных дней в августе, рассчитаны именно из соображения, что мы успеем обработать и выдать результаты до 15 августа», — сказал он.

По его словам, все вузы увидят эти результаты и смогут в течение как минимум 10 дней провести отбор, а дальше выпустить приказы о зачислении.

17 июня Минпросвещения утвердило новое расписание ЕГЭ. Экзамен будет проходить с 3 по 23 июля. Выпускники, которые по уважительной причине не смогут сдать ЕГЭ в июле, смогут сделать это 3, 5 и 7 августа.