Минпросвещения утвердило новое расписание ЕГЭ

Единый государственный экзамен в 2020 году будет проходить с 3 по 23 июля. Дополнительные экзамены назначены на 3, 5 и 7 августа

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Министерство просвещения утвердило новое расписание Единого государственного экзамена в 2020 году. Приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации.

Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня. Первые экзамены пройдут в пятницу, 3 июля.

Основное расписание ЕГЭ:

3 июля — география, литература, информатика;

6 июля — русский язык;

7 июля — русский язык;

10 июля — профильная математика;

13 июля — история, физика;

16 июля — обществознание, химия;

20 июля — биология, иностранные языки, за исключением раздела «Говорение»;

22 июля — иностранные языки, раздел «Говорение»;

23 июля — иностранные языки, раздел «Говорение».

Резервными днями для тех, кто не сдал по уважительным причинам экзамен, установлены 24 и 25 июля.