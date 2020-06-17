Минпросвещения утвердило новое расписание ЕГЭ
Министерство просвещения утвердило новое расписание Единого государственного экзамена в 2020 году. Приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации.
Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня. Первые экзамены пройдут в пятницу, 3 июля.
Основное расписание ЕГЭ:
- 3 июля — география, литература, информатика;
- 6 июля — русский язык;
- 7 июля — русский язык;
- 10 июля — профильная математика;
- 13 июля — история, физика;
- 16 июля — обществознание, химия;
- 20 июля — биология, иностранные языки, за исключением раздела «Говорение»;
- 22 июля — иностранные языки, раздел «Говорение»;
- 23 июля — иностранные языки, раздел «Говорение».
Резервными днями для тех, кто не сдал по уважительным причинам экзамен, установлены 24 и 25 июля.