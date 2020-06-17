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Минпросвещения утвердило новое расписание ЕГЭ

Единый государственный экзамен в 2020 году будет проходить с 3 по 23 июля. Дополнительные экзамены назначены на 3, 5 и 7 августа
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Министерство просвещения утвердило новое расписание Единого государственного экзамена в 2020 году. Приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации.

Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня. Первые экзамены пройдут в пятницу, 3 июля.

Основное расписание ЕГЭ:

  • 3 июля — география, литература, информатика;
  • 6 июля — русский язык;
  • 7 июля — русский язык;
  • 10 июля — профильная математика;
  • 13 июля — история, физика;
  • 16 июля — обществознание, химия;
  • 20 июля — биология, иностранные языки, за исключением раздела «Говорение»;
  • 22 июля — иностранные языки, раздел «Говорение»;
  • 23 июля — иностранные языки, раздел «Говорение».

Резервными днями для тех, кто не сдал по уважительным причинам экзамен, установлены 24 и 25 июля.

Рособрнадзор не будет требовать от школьников сдавать ЕГЭ в масках
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Для не явившихся по уважительным причинам на экзамены в рамках основного расписания и для других случаев установлено следующее расписание:

  • 3 августа — география, литература, информатика, иностранные языки (раздел «Говорение»), биология, история;
  • 5 августа — русский язык;
  • 7 августа — обществознание, химия, физика, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), профильная математика.

Пропустившие по уважительной причине экзамен в этой фазе смогут сдать его 8 августа.

В Рособрнадзоре разъяснили, что школьников не будут обязывать находиться в маске и перчатках во время сдачи ЕГЭ.

В связи с эпидемией коронавируса в 2020 году обязательных ЕГЭ (по русскому языку и математике) не будет. Оценки в аттестат выставят по итогам года. Призыв на военную службу выпускников этого года будет отложен.

Как школьники и студенты будут сдавать экзамены и ЕГЭ. Что важно знать
Общество
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: ЕГЭ, расписание, Минпросвещения
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