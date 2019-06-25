Спецпредставитель президента анонсировал ограничение туризма на Байкале

Озеро загрязняют небольшие гостиницы, у которых нет очистных сооружений, а также дикие туристы, сообщил спецпредставитель президента. В прошлом году аудиторы Счетной палаты выявили проблемы с госпрограммой по охране Байкала

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Чтобы сохранить чистоту озера Байкал, «надо что-то делать и с людским потоком», сказал спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов на Всероссийском водном конгрессе, проходящем в Москве, сообщает ТАСС.

«Нам придется искусственно ограничивать поток туристов на Байкал, как грустно это ни звучит. <…> Ведь мы же в другие особо охраняемые природные территории не пускаем бесконтрольно людей, там есть какое-то умение навести порядок — то же самое надо делать и с туристическим потоком на Байкал», — сказал он.

К озеру приезжают миллионы туристов, в том числе и диких, из-за этого увеличивается объем отходов, заявил Иванов. Другой проблемой он назвал маленькие гостиницы на берегу озера, у которых нет очистных сооружений, из-за чего «тонны мусора валяются прямо на берегу».

О проблемах экологии озера чиновник говорит не впервые: в апреле он сравнил частные гостиницы с гадюшниками. «Для них важна прибыль и огромные толпы туристов, которые своим пребыванием не способствуют улучшению экологической ситуации на Байкале», — сказал он тогда.

В России реализуется федеральная целевая программа по охране озера, рассчитанная на 2012–2020 годы. Но в прошлом году Счетная палата по итогам аудита сообщила, что она находится под угрозой срыва: с 2015 года по программе было потрачено почти 8,5 млрд руб., однако экология озера продолжает ухудшаться.