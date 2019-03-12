Как на Байкале строят вызвавший протесты завод

12 марта премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости проверить строительство завода по розливу воды на озере Байкал. По его словам, нужно оценить соответствие проекта экологическим требованиям. Ранее обеспокоенность ситуацией выразили местные жители, а 7 марта стало известно, что прокуратура планирует обратиться в суд для остановки работ. Как на Байкале строят завод бутилированной воды — в фоторепортаже РБК