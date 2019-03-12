Как на Байкале строят вызвавший протесты завод

12 марта премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости проверить строительство завода по розливу воды на озере Байкал. По его словам, нужно оценить соответствие проекта экологическим требованиям. Ранее обеспокоенность ситуацией выразили местные жители, а 7 марта стало известно, что прокуратура планирует обратиться в суд для остановки работ. Как на Байкале строят завод бутилированной воды — в фоторепортаже РБК
Завод по розливу питьевой воды в поселке Култук Иркутской области начали строить в начале этого года. Строительством занимается ООО «АкваСиб», которое получило разрешение на работы в 2017 году
В планах компании — производить более 500 тыс. л бутилированной воды в день. Запустить предприятие на полную мощность хотят к 2021 году
В начале марта природоохранная прокуратура, Росприроднадзор и профильные эксперты проверили, как идет строительство. По периметру стройплощадки они нашли отходы производства, а также следы разлитых нефтепродуктов. Прокуратура решила обратиться в суд с требованием приостановить строительство