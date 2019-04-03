Суд запретил продолжать строительство завода по розливу воды на Байкале

Суд запретил продолжать строительство завода по розливу воды на Байкале

Арбитражный суд Иркутской области запретил ООО «АкваСиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

В решении суда говорится, что компании и иным лицам запрещается строить объекты на земельном участке общей площадью свыше 16 тыс. кв. км, который зарегистрирован в рабочем поселке Култук Слюдянского района.

Также суд запретил заключать сделки и любые другие действия по распоряжению, обременению, передаче другим лицам этого земельного участка.

Следующее заседание назначено на 7 мая, так как рассматривающий это дело судья ушел в отпуск.