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Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране Байкала
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Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране Байкала
Общество, 09:00
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Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране Байкала
На программу охраны Байкала и близлежащих территорий израсходованы 8,4 млрд руб., но экологическая ситуация продолжает ухудшаться. Минприроды ежегодно не достигает показателей программы, заявили в Счетной палате
Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

​Федеральная целевая программа (ФЦП) по охране озера Байкал и развитию Байкальской природной территории, рассчитанная на 2012–2020 годы, находится под угрозой срыва, сообщила пресс-служба Счетной палаты (релиз есть у РБК). Орган аудита проверил реализацию программы за 2015–2017 годы и девять месяцев текущего года.

Государственным заказчиком — координатором программы выступает Минприроды. У ФЦП есть просто госзаказчики, это, например, Росрыболовство, Росгидромет и др.

За четыре года государство израсходовало на реализацию программы 8,4 млрд руб., но экологическая обстановка в районе озера «продолжает ухудшаться, что создает риски недостижения целей ФЦП», говорится в сообщении пресс-службы Счетной палаты.

Директор департамента Счетной палаты Сергей Нероев объяснил неудачи отсутствием надлежащей координации государственных заказчиков со стороны Минприроды. «Средства, выделенные на ее реализацию, расходуются зачастую без достижения ожидаемого результата», — констатировал Нероев, заметив, что финансовые ресурсы и целевые индикаторы между собой не увязаны.

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В Счетной палате также указали на недостижение показателей программы — лучший результат Минприроды (в 2017 году удалось достичь пяти показателей из девяти) в СП объяснили корректировкой значений двух показателей под фактически ожидаемые.

«Еще даже не начиналось»

Одного из индикаторов — охвата Байкальской природной территории экологическим мониторингом — Минприроды не достигает каждый год, так как с 2015 года затягивается ввод в эксплуатацию научно-исследовательского судна Росгидромета.

Показатель сокращения объемов не переработанных и не размещенных на полигонах отходов не удается достичь, так как из четырех запланированных полигонов три введены в эксплуатацию, но не функционируют, один не достроен. При этом средства в размере 232,2 млн руб. на эти цели использованы.

Минприроды не удается устранить загрязнения реки Селенга нефтепродуктами и ликвидировать последствия деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, расположенного в Знаменске. На эти задачи потратили 1,3 млрд руб., но содержание нефтепродуктов в Селенге в 7,7 раза превышает фоновую пробу, а в воздухе Знаменска все еще содержатся химические вещества, угрожающие здоровью его жителей.

«Крайне сложная» ситуация с ликвидацией отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, отмечают в СП. «Мероприятие, которое реализуется с 2013 года и должно быть завершено к 2020 году, фактически еще даже не начиналось», — заявил Нероев. Минприроды Иркутской области заключило с «Росгеологией» контракт на 5,9 млрд руб., но технология ликвидации отходов до настоящего времени не определена, в связи с чем цена госконтракта не может считаться обоснованной.

Как сообщает СП, замминистра природных ресурсов Иван Валентик согласился с выводами органа аудита. По словам Валентика, теперь в Минприроды создано «координирующее подразделение, которое будет заниматься мониторингом реализации ФЦП».

СП направит представления в Минприроды и Минстрой, обращение в Генпрокуратуру и информационные письма в правительство и регионы.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Счетная палата , ФЦП , Байкал
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