В Петербурге человек открыл огонь из заблокированной квартиры по полиции
Житель Невского района Санкт-Петербурга открыл огонь по сотрудникам полиции, один из них получил ранения, сообщают 78.RU и «112» cо ссылкой на источники.
По данным «112», стрелок забаррикадировался в квартире и ведет огонь оттуда, в настоящее время его пытаются задержать.
В ночь на 22 апреля в Карачаевске неизвестные обстреляли наряд полиции из трех сотрудников отдельной роты патрульно-постовой службы, которые находились на дежурстве. В результате погибли двое полицейских. Третий сотрудник ППС был госпитализирован в тяжелом состоянии.
СК возбудил уголовное дело, в розыск были объявлены пятеро подозреваемых. Спустя неделю они были ликвидированы при очередной попытке нападения на сотрудников полиции в КЧР. При перестрелке погибли двое полицейских, еще четверо получили ранения.
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