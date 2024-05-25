В Петербурге человек открыл огонь из заблокированной квартиры по полиции

Житель Невского района Санкт-Петербурга открыл огонь по сотрудникам полиции, забаррикадировавшись в квартире, сообщают 78.RU и «112». Один из полицейских ранен, стрелка пока не задержали

Жилая застройка Невского района, Санкт-Петербург (Фото: Антон Ваганов / ТАСС)

Житель Невского района Санкт-Петербурга открыл огонь по сотрудникам полиции, один из них получил ранения, сообщают 78.RU и «112» cо ссылкой на источники.

По данным «112», стрелок забаррикадировался в квартире и ведет огонь оттуда, в настоящее время его пытаются задержать.

В ночь на 22 апреля в Карачаевске неизвестные обстреляли наряд полиции из трех сотрудников отдельной роты патрульно-постовой службы, которые находились на дежурстве. В результате погибли двое полицейских. Третий сотрудник ППС был госпитализирован в тяжелом состоянии.

СК возбудил уголовное дело, в розыск были объявлены пятеро подозреваемых. Спустя неделю они были ликвидированы при очередной попытке нападения на сотрудников полиции в КЧР. При перестрелке погибли двое полицейских, еще четверо получили ранения.