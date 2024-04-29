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Общество ,  
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В МВД сообщили о погибших и раненых полицейских после нападения в КЧР

МВД: двое полицейских погибли, четверо ранены после нападения на наряд ДПС в КЧР

Двое полицейских погибли, еще четверо получили ранения при нападении на наряд ДПС в Карачаево-Черкесской Республике, нападавшие ликвидированы ответным огнем, сообщили в региональном главке МВД.

Там уточнили, что злоумышленники, подъехав на автомашине «ВАЗ-2109» к временному посту, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь. Когда сотрудники полиции открыли ответный огонь, на одном из преступников сработало взрывное устройство.

В результате боестолкновения погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области. Кроме того, ранения получили двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по КЧР, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области. Все пятеро нападавших были уничтожены на месте.

«На месте происшествия обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Пострадавшие сотрудники госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — добавили в полиции.

Позже региональный СК сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 317, ч. 3 ст. 222 УК («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов»). На месте преступления следователями изъято несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасов и самодельных взрывных устройств. «Ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года», — добавили в СК.

СК назвал подозреваемых в нападении на полицейских в Карачаево-Черкесии
Общество

В ночь на 22 апреля в Карачаевске неизвестные обстреляли наряд полиции из трех сотрудников отдельной роты патрульно-постовой службы, которые находились на дежурстве. В результате погибли заместитель командира мобильного взвода лейтенант Мурат Калаханов и полицейский-водитель сержант Роман Гущин. Третий сотрудник ППС был госпитализирован в тяжелом состоянии. В регионе был объявлен план «Сирена» для поимки нападавших.

Было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям — о посягательстве на жизнь сотрудников полиции, хищении табельного оружия и боеприпасов к нему, а также о незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов (ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. «б» ч. 4 ст. 226 УК). Следователи объявили в розыск пятерых подозреваемых, среди них: Эльканов Руслан Расулович 1997 года рождения, Эльканов Ахмат Расулович 1999 года рождения, Джазаев Казбек Муссалимович 1994 года рождения, Семенов Руслан Александрович 1988 года рождения и Аверьянов Владимир Иванович 1989 года рождения.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Карачаево-Черкесия полицейские терористы погибшие раненые МВД ДПС
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