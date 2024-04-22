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МВД показало видео с места нападения на полицейских в Карачаево-Черкесии

МВД показало видео с места нападения на полицейских в Карачаево-Черкесии

Управление МВД по Карачаево-Черкесии показало видео с места нападения на сотрудников полиции, в результате которого двое силовиков погибли, один ранен.

На кадрах видны следы пуль на полицейской машине.

В ночь на 22 апреля в районе «Нижнего рынка» в городе Карачаевск неизвестные обстреляли наряд группы быстрого реагирования в составе трех сотрудников отдельной роты патрульно-постовой службы местного отдела полиции, которые находились на дежурстве. Поиски нападавших продолжаются, в регионе объявлен план «Сирена».

В Карачаево-Черкесии ввели план «Сирена» после нападения на полицейских
Политика
Фото:МВД по КЧР

В результате нападения заместитель командира мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы лейтенант полиции Мурат Калаханов и полицейский-водитель сержант полиции Роман Гущин погибли на месте от полученных огнестрельных ранений. «Третий полицейский, находящийся в патруле, в тяжелом состоянии госпитализирован в лечебное учреждение», — уточнили в МВД.

Следственный комитет завел дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов, хищении оружия и боеприпасов — ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. «б» ч. 4 ст. 226 Уголовного кодекса.

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Теги
Карачаево-Черкесия МВД нападение на полицейских
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