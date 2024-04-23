СК объявил в розыск пять человек после обстрела полиции в Карачаево-Черкесии

СК назвал подозреваемых в нападении на полицейских в Карачаево-Черкесии

Пятеро подозреваемых в нападении на наряд ППС объявлены в розыск, сообщило ведомство. В результате обстрела наряда полиции погибли двое сотрудников, еще один был ранен

Фото: СУ СК России по КЧР Фото: СУ СК России по КЧР Фото: СУ СК России по КЧР Фото: СУ СК России по КЧР Фото: СУ СК России по КЧР

Следователи объявили в розыск пятерых подозреваемых в нападении на наряд полиции в Карачаево-Черкесии, в результате которого погибли двое полицейских, сообщает СУ СК по республике в телеграм-канале.

Разыскиваются Эльканов Руслан Расулович 1997 года рождения, Эльканов Ахмат Расулович 1999 года рождения, Джазаев Казбек Муссалимович 1994 года рождения, Семенов Руслан Александрович 1988 года рождения и Аверьянов Владимир Иванович 1989 года рождения.

По версии следствия, 22 апреля подозреваемые напали на наряд полиции МО МВД «Карачаевский». Они несколько раз выстрелили в полицейских, после чего похитили у них табельное оружие и боеприпасы к нему. Двое сотрудников скончались на месте, еще один был доставлен в больницу. Нападавшие скрылись.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям — о посягательстве на жизнь сотрудников полиции, хищении табельного оружия и боеприпасов к нему, а также о незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов (ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. «б» ч. 4 ст. 226 УК).

МВД сообщало, что в ночь на 22 апреля в Карачаевске неизвестные обстреляли наряд полиции из трех сотрудников отдельной роты патрульно-постовой службы, которые находились на дежурстве. В результате погибли заместитель командира мобильного взвода лейтенант Мурат Калаханов и полицейский-водитель сержант Роман Гущин. Третий сотрудник ППС был госпитализирован в тяжелом состоянии. В регионе был объявлен план «Сирена» для поимки нападавших.