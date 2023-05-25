Минпросвещения проработает возвращение уроков труда в школы

В школах хотят ввести урок труда и технологии, чтобы ученики делали «что-то руками своими». Сейчас уроки труда заменены предметом технология, который не предполагает принципа «мальчикам табуретки, девочкам фартуки»

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Минпросвещения изучает возвращение в школы уроков труда, этот вопрос сейчас прорабатывается, заявил министр Сергей Кравцов на пресс-конференции.

«У нас есть урок технологии в дополнении к уроку цифровой технологии. А когда, скажем, [будет] урок труда и технологии, где мы дадим возможность молодым ребятам проявить себя, сделать что-то руками своими, то это очень важно», — сказал Кравцов (цитата по ТАСС).

Разница между уроками труда и технологии состоит в том, что целью второго является «не сделать поделку из пластилина, бумаги, картона, а научить детей общим принципам». Школьники в процессе обучения должны понять, что для изготовления любого изделия из любых материалов нужен план, поясняли в издательстве «Просвещение», выпускающем школьные учебники. Там подчеркнули, что образовательный стандарт в уроках технологии не предполагает гендерного разделения, как нет отдельных физики и химии исключительно для мальчиков или девочек. «Деление «мальчикам табуретки, девочкам фартуки и салатики» ограничивает детей в познании огромного мира технологий. «За бортом» остаются современные информационные технологии, технологии получения и преобразования энергии, робототехника, сельское хозяйство», — рассказывали в «Просвещении».

Для школ также разработают новые учебники по обществознанию. Министр считает, что нынешние были «мягко скажем, либеральными, такими псевдолиберальными». Кравцов пообещал наличие в новом издании «акцента на настоящее и непреходящих ценностей общества». Он не уточнил, какие положения из прошлого учебника сочтены неверными, но в марте предлагал затронуть «роль России «в формировании справедливого миропорядка».

С нового учебного года в сентябре в школы поступят учебники по истории, где будет упомянута военная операция на Украине. «Возможно, в части оценок будут какие-то нюансы. А факты — это факты, это то, что должен знать школьник», — полагает помощник министра Владимир Мединский.