Учебники с разделом о военной операции поступят в школы 1 сентября
Новые школьные учебники по истории для старшеклассников с разделом о военной операции на Украине поступят в образовательные учреждения 1 сентября, сообщила «РИА Новости» заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева.
По ее словам, пока учебники находятся на стадии разработки. В первую очередь они создаются для школьников десятых и 11-х классов.
Министр просвещения России Сергей Кравцов говорил, что новый учебник раскроет причины начала военной операции. Помощник президента Владимир Мединский в интервью телеканалу РБК пообещал, что учебник будет правдивым. «Возможно, в части оценок будут какие-то нюансы. А факты — это факты, это то, что должен знать школьник», — сказал он.
После того как учебники появятся во всех российских школах, в задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории включат вопросы, связанные с военной операцией, сообщили в Рособрнадзоре.
ЕГЭ в 2023 году будет проходить с 26 мая по 20 июня. Так, 26 мая выпускники будут сдавать географию, литературу и химию, 29 мая — русский язык, 1 июня — ЕГЭ по математике, 5 июня — историю и физику, 8 июня — обществознание, 13, 16 и 17 июня — иностранные языки, также 13 июня — биологию, а 19 и 20 июня — информатику.