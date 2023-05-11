Учебник обществознания с «непреходящими ценностями» появится в 2024 году

Кравцов: новый учебник по обществознанию для российских школ разработают в 2024 году

Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Новый учебник по обществознанию для российских школ разработают в 2024 году, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на Петербургском международном юридическом форуме.

Трансляция его выступления шла на сайте мероприятия.

«Готовится сейчас новый учебник по обществознанию, будет разработан он в следующем году. Действующий учебник был, мягко скажем, либеральным, таким псевдолиберальным. Сейчас мы делаем акцент на настоящее и непреходящие ценности общества», — сказал Кравцов.

В декабре прошлого года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека член совета и преподаватель Высшей школы экономики Леонид Поляков заявил, что в России требуется обновить учебники по истории и обществознанию. В ответ президент Владимир Путин поручил соответствующим ведомствам принять меры для реализации этого предложения.

В марте Кравцов сообщил, что в стране разрабатывают новый учебник по обществознанию. В него планируют заложить идею о ценности государственного суверенитета России, отмечал он. Кроме того, по словам министра, в учебниках будет затронута тема роли России «в формировании справедливого миропорядка», основанного на многополярности.

В сентябре прошлого года в России приняли поправки к закону «Об образовании». В стране ввели единые образовательные программы в школах вместо примерных, поменялся порядок разработки учебников. Минпросвещения получило право осуществлять госзаказ на разработку учебников и утверждать их авторский коллектив.

Разработка нового учебника по истории для российских школ также уже идет. Кравцов допускал, что он будет готов уже в марте 2023 года, и выражал надежду, что в школах новое пособие будут использовать со следующего учебного года. В книге будут «подробно изложены» причины, цели и задачи спецоперации на Украине, отмечал министр.