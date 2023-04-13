Мединский пообещал историю «в комплексе» в новом школьном учебнике

По мнению помощника президента, извиняться за прошлое страны не нужно, потому что «это не помогает ничего наладить»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Помощник президента Владимир Мединский в интервью телеканалу РБК поделился деталями подготовки нового учебника истории России XX-XXI веков, который предложат учащимся 10-11 классов.

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Мединский пообещал, что учебник, в подготовке которого он сам принимает непосредственное участие (он возглавляет рабочую группу), будет правдивым. «Историческая правда - есть тот краеугольный камень, на котором зиждется наша линейка учебников. Есть факты, есть оценки. Возможно, в части оценок будут какие-то нюансы. А факты – это факты, это то, что должен знать школьник».

В качестве примера Мединский привел тот факт, что Великая Отечественная война началась с вероломного нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года, а Вторая Мировая война завершилась подписанием акта Японией. «Школьник должен это знать», - сказал он.

На вопрос, как относиться, например, к нападению СССР на Финляндию в 1939 году Мединский объяснил, что эту «историю надо рассказывать в комплексе». В частности он предложил напомнить, что если бы СССР по итогам той войны не отодвинул свои границы от Ленинграда, то Финляндия как союзник нацистской Германии могла бы обстреливать Невский проспект и Дворцовую площадь прямой наводкой. «История – сложная штука. И надо рассказывать историю от начала до конца. Нельзя ее начинать в середине и обрывать, не завершив… В учебник все не влезет, там будут даны параметры, постараться рассказать эту историю от начала до конца», - сказал он.

Также Мединский считает, что никакие извинения за прошлые действия государства «никогда не помогают ничего наладить». «За какой раздел Польши мы должны извиняться? Екатерининский что ли? Екатерина вся из себя крутилась, чтобы Польша осталась единой. Более того, когда уже стало понятно, что Польша в любом случае будет разделена немцами, сделала все, чтобы ни взять ни пяди себе исконных польских земель. А только вернуть земли, исторически заселенные белороссами и малороссами, правобережную Украину, во втором разделе еще Литву».

О планах разработать учебник новейшей истории России министр образования Сергей Кравцов рассказал в январе.