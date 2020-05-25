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Попова заявила о «практически отсутствующих» смертях от COVID на дому

Этого удалось добиться благодаря «пристальному отношению медицины к любому нездоровью», отметила глава Роспотребнадзора
Анна Попова
Анна Попова (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

В России практически не регистрируются случаи смерти от коронавируса COVID-19 на дому в отличие от других стран. Об этом в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Для нас еще важно отметить, что в Российской Федерации нет случаев смерти от COVID на дому в отличие от значительного ряда стран. <...> При таком пристальном отношении медицины к любому нездоровью у нас практически перестали такие случаи регистрироваться», — сказала Попова.

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По ее словам, Россия является одной из немногих стран, где ставят диагнозы по результатам патологоанатомических исследований во всех летальных случаях. «У нас такое правило. Оно было, есть и остается. И это исключает возможность ошибки», — считает глава ведомства.

«Мало того, у нас обязательно, если это инфекционное заболевание, материалы секционные должны еще раз исследоваться лабораторно на тот или иной возбудитель. <...> Это обеспечивает абсолютную независимость и чистоту каждой цифры», — добавила она.

Как отметила Попова, в России на всех этапах борьбы с коронавирусом хватало медицинской помощи и специализированных коек для заболевших, а также медперсонала. В целом страна движется по благополучному сценарию, заключила глава Роспотребнадзора.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

На этой неделе Попова заявляла, что в России удалось «срезать» пик заболеваемости коронавирусом, а суточный прирост новых случаев COVID-19 в стране был одним из самых низких в мире. Сейчас же, как отмечала она, распространение заболевания на территории страны вышло на плато.

По последним данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в России выявили наименьшее с начала мая число новых случаев заражения коронавирусом. При этом за последние 24 часа в стране умерло рекордное число пациентов с COVID-19 за все время пандемии. За день коронавирус обнаружили у 8599 человек, скончались 153 заразившихся. Всего в стране зарегистрировали более 344,4 тыс. случаев заболевания, из них 113,2 тыс. человек уже выздоровели. Всего скончался 3541 заразившийся.

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, смертность, Анна Попова, Роспотребнадзор
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