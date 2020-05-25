Попова заявила о «практически отсутствующих» смертях от COVID на дому

Этого удалось добиться благодаря «пристальному отношению медицины к любому нездоровью», отметила глава Роспотребнадзора

Анна Попова (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

В России практически не регистрируются случаи смерти от коронавируса COVID-19 на дому в отличие от других стран. Об этом в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Для нас еще важно отметить, что в Российской Федерации нет случаев смерти от COVID на дому в отличие от значительного ряда стран. <...> При таком пристальном отношении медицины к любому нездоровью у нас практически перестали такие случаи регистрироваться», — сказала Попова.

По ее словам, Россия является одной из немногих стран, где ставят диагнозы по результатам патологоанатомических исследований во всех летальных случаях. «У нас такое правило. Оно было, есть и остается. И это исключает возможность ошибки», — считает глава ведомства.

«Мало того, у нас обязательно, если это инфекционное заболевание, материалы секционные должны еще раз исследоваться лабораторно на тот или иной возбудитель. <...> Это обеспечивает абсолютную независимость и чистоту каждой цифры», — добавила она.