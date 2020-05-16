В Роспотребнадзоре назвали часто выявляемый у детей симптом коронавируса

Большинство заболевших детей переносит коронавирусную инфекцию в легкой форме, однако в группе риска находятся те из них, которые страдают серьезными хроническими патологиями или имеют иммунодефицитное состояние, сообщила эксперт

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

У детей, заразившихся коронавирусом, болезнь часто проходит без каких-либо симптомов, однако может появиться диарея, сообщила глава отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, передает ТАСС.

«Большинство заболевших детей переносит коронавирусную инфекцию в легкой форме с небольшим повышением температуры тела, першением или дискомфортом в горле, умеренным сухим кашлем, потерей обоняния. <...> Диарея является одним из симптомов коронавирусной инфекции, отмечается не у всех пациентов, среди заболевших детей наблюдается достаточно часто», — сказала Руженцова.

По ее словам, хотя тяжелое болезни и осложнения у детей встречаются редко, полностью исключить их появление нельзя, особенно если у ребенка иммунодефицитное состояние, онкологическая, эндокринная или другие серьезные хронические патологии.

Замглавы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов ранее сообщил о еще одной особенности коронавируса у детей: они дольше, чем взрослые, остаются носителями заболевания. По словам ученого, наиболее уязвимы для COVID-19 дети шести-семи лет.