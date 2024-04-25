Полицейских из Балашихи обвинили в регистрации 1,5 тыс. мигрантов

Начальник отдела по вопросам миграции МВД «Балашихинское», двое ее подчиненных и стажер фиктивно поставили на учет более 1,5 тыс. мигрантов, считает СК. По данным ведомства, за это они получили более 1 млн руб.

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В Московской области 14 людям, в том числе четырем сотрудникам полиции, предъявили обвинение в организации нелегальной миграции, получении и даче взяток. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, с января 2022 года по март 2024 года соучастники фиктивно поставили на миграционный учет в Реутово и Балашихе более 1,5 тыс. иностранцев. Кроме того, они обеспечили выдачу фальшивых сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России, а также других документов, необходимых для дальнейшей легализации в стране.

За это фигуранты дела получили денежное вознаграждение на общую сумму более 1 млн руб. Они действовали от имени несуществующего «Бюро миграционных услуг», а также начальника отдела по вопросам миграции МВД «Балашихинское», двоих ее подчиненных и стажера.

Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, а также получении и даче взяток в особо крупном размере (пункт «а» ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса, ч. 6 ст. 290 УК, ч. 5 ст. 291 УК). В отношении 12 обвиняемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двоих — в виде домашнего ареста.

В начале апреля СК Москвы завел уголовное дело по статье об организации нелегальной миграции (пункт «а» ч. 2 ст. 322.1 УК) и превышении должностных полномочий (пункт «е» ч. 3 ст. 286 УК) из-за незаконной выдачи иностранцам сертификатов о знании русского языка и истории. По делу проходят пять человек, в том числе сотрудники Института русского языка имени А.С. Пушкина. По данным следствия, преступная группа обеспечила незаконное пребывание в России 464 иностранцев.