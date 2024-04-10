В двух регионах задержали организаторов незаконной миграции

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В Брянской и Смоленской областях задержали восемь организаторов незаконной миграции, сообщил Следственный комитет в телеграм-канале.

В 2022 году участники преступного сообщества за деньги «осуществили процедуры фиктивного признания отцовства граждан республик Таджикистан и Узбекистан над семью несовершеннолетними, проживающими в Брянской области, для дальнейшего получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке».

Задержанным вменяют ч. 1, 2 ст. 210 Уголовного кодекса (организация преступного сообщества и участие в нем) и ч. 2 ст. 322.1 (организация незаконной миграции). По версии следствия, 30-летний житель Тверской области создал преступное сообщество, в которое вступили минимум девять жителей Смоленской и Брянской областей, в том числе начальник районного отдела ЗАГС.

Организатор, также гражданин Таджикистана, и еще один участник сообщества находятся в розыске. Всем подозреваемым предъявят обвинение и изберут меру пресечения, отметили в СК.